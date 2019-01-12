«جيلي» تبيع أكثر من نصف أسهمها في «دايملر»

المصدر: بكين - د.ب.أ

أفادت تقارير بأن شركة «جيلي» الصينية للسيارات، المملوكة للملياردير لي شوفو، قد باعت أكثر من نصف حصتها التي تبلغ 9.7% من أسهم مجموعة «دايملر» الألمانية، وذلك بعد أقل من عام من عملية الشراء التي تعتبر أكبر صفقة استحواذ خارجية تقوم بها الشركة.

ولم تكشف مصادر مطلعة على الصفقة الجهة التي اشترت الأسهم.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء الاقتصادية عن أحد المصادر القول إن «جيلي» باعت 5.4% من أسهمها في «دايملر» في إطار هذه الصفقة، ولم تفصح الوكالة عن هوية المصدر، لأنه لم يتم الكشف عن هذه المعلومات بشكل علني.

وأوضح أحد المصادر أن البنك يمتلك هذه الأسهم بالنيابة عن آخرين، دون أن يكشف عن هذه الأطراف. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من شركة جيلي على هذه التقارير.