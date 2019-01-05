الذهب يقلّص مكاسبه مع تعافي الدولار والأسهم

المصدر: بنغالورو ــ رويترز

بدّد الذهب معظم المكاسب التي حققها في التعاملات المبكرة، بعدما لامس في وقت سابق، أمس، أعلى مستوى في ستة أشهر ونصف الشهر، إذ استعادت الأسهم الآسيوية والدولار بعض الزخم في أعقاب إعلان بكين عن جولة جديدة من المباحثات التجارية مع واشنطن، وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي. وارتفع الذهب بنحو 0.2% في التعاملات الفورية إلى 1295.55 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعدما لامس أعلى مستوى منذ منتصف يونيو 2018 عند 1298.42 دولاراً للأوقية في وقت سابق. وازداد الذهب 0.2% في العقود الأميركية الآجلة، مسجلاً 1297.3 دولاراً للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.2% إلى 15.77 دولاراً للأوقية، بينما ازداد البلاتين نحو 0.7%، مسجلاً 803.5 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.1% إلى 1262.5 دولاراً للأوقية.