احتياطي النقد الأجنبي لدى كوريا الجنوبية يسجل رقماً قياسياً في ديسمبر 2018

المصدر: سيؤول ــ د.ب.أ

ذكر البنك المركزي في كوريا الجنوبية، أمس، أن احتياطي النقد الأجنبي لدى البلاد، وصل إلى مستوى قياسي في ديسمبر 2018، بسبب ضعف الدولار الأميركي.

وبلغ إجمالي قيمة احتياطي كوريا الجنوبية من العملات الأجنبية 403.69 مليارات دولار في نهاية ديسمبر 2018، ليتجاوز «الاحتياطي» بذلك الرقم القياسي المسجل في سبتمبر 2018، الذي بلغ 403 مليارات دولار.

ويتكون احتياطي النقد الأجنبي من الأوراق المالية، والودائع المقومة بالعملات الأجنبية، إضافة إلى ودائع احتياطي صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، وسبائك الذهب.

وقال بنك كوريا المركزي إن الانخفاض الأخير في قيمة الدولار الأميركي زاد من قيمة العملات الأخرى، عندما تم تحويلها إلى العملة الأميركية، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية. وبلغت قيمة الأوراق المالية الأجنبية، مثل السندات الحكومية والديون المؤسسية، 379.6 مليار دولار في ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها 3.35 مليارات دولار على نوفمبر الذي سبقه. وانخفضت الودائع بالعملة الأجنبية بقيمة 2.79 مليار دولار على أساس شهري إلى 13.73 مليار دولار في ديسمبر 2018.

وأضاف البنك أن ودائع الاحتياطي للدولة في صندوق النقد الدولي بلغت 2.14 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، في حين لم تتغير حصة سبائك الذهب عند 4.79 مليارات دولار خلال الفترة نفسها.

يشار إلى أنه اعتباراً من نهاية نوفمبر 2018، حلت كوريا الجنوبية في المرتبة الثامنة في العالم من حيث إجمالي احتياطات النقد الأجنبي، فيما تصدرت الصين القائمة، تليها اليابان، وسويسرا، والسعودية، وروسيا، وفقاً للمركزي الكوري الجنوبي.

الاحتياطي يتكون من الأوراق المالية والودائع المقومة بالعملات الأجنبية وسبائك الذهب.