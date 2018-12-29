صادرات كوريا الجنوبية تتجاوز 600 مليار دولار للمرة الأولى منذ عام 1948

المصدر: سيؤول ــ د.ب.أ

أعلنت كوريا الجنوبية، أمس، أن صادراتها تجاوزت الـ600 مليار دولار (نحو 2.202 تريليون درهم) للمرة الأولى. وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة ودائرة الجمارك الوطنية، إن حجم الصادرات التراكمي لكوريا الجنوبية تجاوز الـ600 مليار دولار، بحسب وكالة «يونهاب» للأنباء الكورية الجنوبية.

وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها حجم الصادرات لكوريا الجنوبية الـ600 مليار دولار منذ عام 1948، عندما بدأت كوريا الجنوبية التصدير.

وجاء ذلك بعد مرور سبع سنوات فقط من تجاوز حجم الصادرات لكوريا الجنوبية الـ500 مليار دولار في عام 2011.

وحققت الولايات المتحدة وألمانيا والصين واليابان وهولندا وفرنسا 600 مليار دولار في الصادرات حتى الآن. وتعتبر كوريا الجنوبية السابعة في العالم حالياً.

وشكّلت حصة كوريا الجنوبية ما نسبته 3.4% من إجمالي صادرات العالم، وهذا أعلى مستوى لها.

وبلغ المتوسط السنوي لنمو الصادرات لكوريا الجنوبية 16.1% في الفترة من عام 1948 إلى عام 2017. كما نمت صادرات كوريا الجنوبية بمقدار 30.19 ضعفاً خلال الـ69 سنة الماضية.

وقالت وزارة الصناعة إن صادرات البلاد من أشباه الموصلات والآليات العامة والبتروكيماويات ازدادت في العام الجاري، فيما ارتفعت صادرات الصناعة الجديدة والسلع الاستهلاكية الواعدة بشكل كبير.

3.4 % حصة كوريا

الجنوبية من إجمالي

صادرات العالم.