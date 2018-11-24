«نيسان» تعتزم اختيار رئيس مجلس إدارة جديد الشهر المقبل

المصدر: برلين وطوكيو - رويترز

قال مصدر مطلع إن شركة «نيسان موتور» تسعى لاختيار رئيس جديد لمجلس إدارتها، وإنها تأمل أن يكون هذا قبل الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة في 20 ديسمبر المقبل تقريباً. ويأتي هذا بعد أن عزلت الشركة المتخصصة في صناعة السيارات رئيس مجلس إدارتها كارلوس غصن الخميس الماضي.

وأضاف المصدر أن قراراً لم يتخذ بعد بشأن ما إذا كانت الشركة ستعقد اجتماعاً استثنائياً للمساهمين.

وصوت مجلس إدارة «نيسان» يوم الخميس الماضي بالإجماع لمصلحة عزل غصن من منصب رئيس المجلس بعد إلقاء القبض عليه يوم الاثنين بتهمة إساءة السلوك المالي.

إلى ذلك، قالت مصادر بصناعة السيارات إن رؤساء شركات «فولكس فاغن»، و«بي.إم.دبليو»، و«دايملر» مستعدون لحضور اجتماع في البيت الأبيض مع إدارة ترامب، لكنهم لم يتلقوا حتى الآن دعوة رسمية.

وذكرت مصادر بالصناعة ومصادر دبلوماسية قولها إن الاجتماع ربما يعقد الأسبوع المقبل، لافتة إلى أنه لم يتضح ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيحضر الاجتماع. وقال مصدر بصناعة السيارات: «من الواضح أنه توجد خطة لاجتماع، وأن الرؤساء التنفيذيين سيحضرون».

وأكد مصدر آخر خططاً لاجتماع في واشنطن، لكنه قال إن التفاصيل مازالت قيد الإعداد، وإن الرؤساء التنفيذيين للشركات الألمانية الثلاث لا يمكنهم التفاوض بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي. ويهدد ترامب منذ أشهر بفرض رسوم جمركية على جميع المركبات المجمعة في الاتحاد الأوروبي، وهو تحرك قد يغير رأساً على عقب نموذج نشاط الصناعة لبيع السيارات في الولايات المتحدة، لكن الرئيس الأميركي امتنع عن فرض رسوم جمركية على السيارات، بينما تجري الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مفاوضات لخفض الحواجز التجارية الأخرى.

وقالت مصادر بالشركات الألمانية الثلاث لصناعة السيارات إنها لم تتلق دعوة رسمية ولم يتم اتخاذ أي ترتيبات للسفر. وامتنعت الشركات الثلاث عن التعقيب علناً. وأضاف متحدث باسم الحكومة الألمانية أن المستشارية على دراية بفكرة عقد مثل هذا الاجتماع، لكنه قال إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي هم المسؤولون عن كل مفاوضات التجارة.