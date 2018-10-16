5 دول عربية في قائمة "الأكثر مديونية"

المصدر: أزاد عيشو – دبي

حلت لبنان في قائمة الدول العربية الأكثر مديونية بعد أن وصل إجمالي الدين العام فيها كنسبة مئوية من الناتج المحلي إلى 149.8% خلال العام 2017، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 150% بنهاية العام الجاري وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي.

وبحسب البيانات، جاءت السودان في المركز الثاني بعد أن سجل الدين العام نسبة 121.6% من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2017، تلتها مصر في المركز الثالث بنسبة 103%، فيما حلت كل من موريتانيا والأردن في المركزين الرابع والخامس بنسبة 96.6% و95.9% لكل منها على التوالي.

ويعتبر تدني مستوى الدين العام في أي دولة من المؤشرات المهمة على جودة الوضع الاقتصادي، ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن مستويات الدين العالمي سجلت رقما قياسيا بلغ 182 تريليون دولار في 2017، بنسبة نمو بلغت 50% خلال الأعوام العشرة السابقة، وتشكل الديون مجتمعة نسبة 224% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.