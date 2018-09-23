"مطارات أبوظبي" تقدم عروضاً خاصة للسعوديين القادمين والمغادرين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت مطارات أبوظبي مجموعة من الأنشطة والفعاليات الاحتفالية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، والتي تسلط الضوء من خلالها على مدى عمق العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين، وتقدم "مطارات أبوظبي" في هذه الذكرى التي توافق يوم 23 سبتمبر عروضاً خاصة وجوائز للمواطنين السعوديين، وذلك خلال الفترة من 20 ولغاية 25 سبتمبر.

وتتاح الفرصة أمام 10 مواطنين سعوديين من بين القادمين إلى مطار أبوظبي الدولي أو المغادرين منه الاستمتاع بخدمات القاعة ’الماسية‘ في مبنى كبار الشخصيات. ويتم اختيار المسافرين المحظوظين بشكل عشوائي ليحظوا بهذه التجربة ويستفيدوا من الخدمات المقدمة في المبنى لمدة تصل إلى 3 ساعات قبل انطلاق رحلاتهم، حيث ستتسنى لهم فرصة تجربة المرافق الترفيهية والخاصة بالأعمال، واتصال مجاني بشبكة إنترنت لاسلكي عالي السرعة، إضافة إلى خدمات الضيافة والمأكولات والمشروبات.

وتسهم خدمات قاعة كبار الشخصيات في التخفيف من عناء الانتظار على المسافرين القادمين إلى مطار أبوظبي الدولي، لتتيح لهم الاسترخاء والراحة والاستمتاع بالخدمات الراقية ريثما يتم الانتهاء من كافة معاملات السفر.

ويتم استقبال الزوار القادمين من المملكة العربية السعودية والترحيب بهم وسط أجواء يغمرها رفع الأعلام وتقديم الشعارات والحلويات على وقع الموسيقى الوطنية السعودية وكذلك أداء الحربية والتي تحتفي بهذه المناسبة، كما ستُستخدم طيلة الأيام الخمسة أختام الجوازات التي تحمل شعار الإمارات والسعودية المشترك. إضافة إلى ذلك يتم استقبال بعض الرحلات القادمة من السعودية بمدافع المياه كترحيب تقليدي عند الاحتفاليات في قطاع الطيران.

وتتوافر مجموعة من العروض المغرية للمواطنين السعوديين، والتي تتضمن خصومات بنسبة 88% على خدمة التغليف للحقيبة الثانية. كما تقدم شركتا ’ميتشري‘ و’ثريفتي‘ لتأجير السيارات خصماً بنسبة 10% على خدمة سيارات الليموزين للمواطنين السعوديين، إضافة إلى ذلك، ستوفر ’ميتشري‘ للمواطنين السعوديين القادمين إلى أبوظبي حافلات للنقل المجاني إلى عدد من فنادق المدينة.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي برايان تومبسون، "تجسد احتفالاتنا الخاصة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية مدى عمق العلاقات الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ويسعدنا الترحيب بإخواننا وأخواتنا من أبناء المملكة منذ اللحظة التي تطأ فيها أقدامهم أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، ونتطلع إلى الاحتفال معهم على مدار الأسبوع باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية".