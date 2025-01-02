الإمارات للشحن الجوي تضيف كوبنهاغن إلى شبكتها

أعلنت الإمارات للشحن الجوي، تشغيل طائرة شحن أسبوعية مخصصة لمطار كوبنهاغن اعتباراً من 1 يناير، وذلك استجابة للطلب المتزايد من الدنمارك، ما يسهم في زيادة شبكة الوجهات التي تخدمها طائرات الشحن التابعة لطيران الإمارات إلى 36 وجهة.

وستسهم طائرة الشحن البوينغ 777، في زيادة السعة المقدمة لعملاء طيران الإمارات، مع تخصيص حوالي 85 طناً من البضائع من كوبنهاغن والدول المجاورة بما في ذلك النرويج والسويد، وذلك بعدما كانت تُقدم في السابق عبر سعة طائرات الركاب.

وسجلت الإمارات للشحن الجوي، نمواً كبيراً في حجم الشحنات من الدنمارك بنسبة تزيد عن 20% في السنة المالية الماضية، مدفوعة إلى حد كبير بشحنات الأدوية؛ إذ تعمل كوبنهاغن بفضل صناعة إنتاج العلوم الحيوية المزدهرة والبنية التحتية المرنة لسلسلة التبريد، كمركز للوجستيات الدوائية في شمال أوروبا.

وستوفر الإمارات للشحن الجوي، بالإضافة إلى تعزيز شحنات الأدوية، حلولاً مخصصة لنقل البضائع عبر مجموعة منتجاتها المتعددة، مثل البضائع العامة والمواد سريعة التلف التي تتأثر بدرجات الحرارة.

وقالت ميت جينسن، مديرة الشحن في الإمارات للشحن الجوي في منطقة الدول الإسكندافية، إن الطلب قوي في أنحاء الدول الإسكندنافية، مع نمو خاص في كوبنهاغن، متوقعة أن يستمر ذلك في السنة المالية المقبلة وما بعدها.

وأشارت إلى أن تعزيز العمليات إلى كوبنهاغن بطائرة شحن مخصصة، يضمن القدرة على تلبية الطلب الحالي ودعم العملاء في الوصول إلى عدد أكبر من الأسواق في جميع أنحاء العالم.

وتخدم طيران الإمارات للشحن الجوي 11 وجهة في أنحاء أوروبا من خلال 37 رحلة شحن مخصصة أسبوعياً، بالإضافة إلى أكثر من 485 رحلة ركاب أسبوعياً.