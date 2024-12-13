أبوظبي تطلق «أوقاف كابيتال» في «الأسبوع المالي»

أعلنت أوقاف أبوظبي اليوم عن إطلاق شركة ”أوقاف كابيتال“، وهي مبادرة استراتيجية تمثل علامة فارقة في المشهد المالي في أبوظبي وتعزز مكانة الإمارة باعتبارها ”عاصمة رأس المال“.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها فهد عبد القادر القاسم، مدير عام هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر (أوقاف أبو ظبي)، في الدورة الثالثة من أسبوع أبو ظبي المالي، المنعقد تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي ورئيس المجلس التنفيذي.

وقال فهد القاسم: ”إطلاق ’أوقاف كابيتال‘ اليوم يجسد التزامنا بالابتكار في الأسواق المالية وتفانينا في تعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة لرؤوس الأموال والاستثمارات“.

وأضاف: ”هذه المبادرة الاستراتيجية لا تعزز مكانتنا في أسواق رأس المال العالمية وحسب، بل تقدم أيضاً نهجاً مبتكراً للاستثمار المؤسسي يجمع بين التميز المالي والأثر المستدام“.

وستعمل ”أوقاف كابيتال“ كمؤسسة أساسية ضمن المنظومة المالية لأبوظبي، وستكون مهمتها توظيف رؤوس الأموال في مختلف فئات الأصول، مستفيدة من موقع أبوظبي الفريد كجسر بين الأسواق العالمية.

واستشهد القاسم بأمثلة عالمية تبين كيف استطاعت المؤسسات التعليمية الرائدة تحقيق نجاح مالي مذهل بفضل استثمارها في الأوقاف.

وأوضح أن أوقاف الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية تجاوزت 691 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2021، حيث بلغت أوقاف جامعة هارفارد وحدها 53 مليار دولار أمريكي، وتدرّ حوالي ملياريّ دولار أمريكي سنوياً.

وتابع: ”هذه الصناديق الوقفيّة ليست مجرد شبكات أمان مالي، بل هي محركات للنمو تموّل باستمرار الأبحاث والبنية التحتية وتنمية المجتمع“.

وأكد القاسم قائلاً ”لقد كانت الأوقاف على مرّ التاريخ من أكثر النظم المالية مرونة في القطاعين العام والخاص على حد سواء، وينبغي التركيز عليها لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم."



وأضاف مدير عام أوقاف أبو ظبي أن سوق الاستثمار العالمي المؤثر تجاوز تريليون دولار أمريكي في عام 2022، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي مركب من رقمين حتى عام 2030، مع اضطلاع الأوقاف بدور محوري في هذا النمو.

وشدد على أن "أوقاف كابيتال" تتمتع بمكانة استراتيجية تؤهلها للاستفادة من هذا النمو مع تعزيز مكانة أبو ظبي كعاصمة لرؤوس المال.

وأوضح القاسم قائلاً: ”سنعمل من خلال "أوقاف كابيتال" على فتح مسارات جديدة لتوظيف رؤوس الأموال بما يعود بالنفع على المستثمرين والاقتصاد ككل، وسنعتمد في ذلك على استراتيجيتنا الاستثمارية التي تعكس ديناميكية اقتصاد أبوظبي، الذي يتسم بالمرونة والتطلع إلى المستقبل وتحقيق الرخاء المستدام.“



وتقوم استراتيجية الاستثمار في أوقاف كابيتال على التكامل الاستراتيجي في السوق عبر فئات من الأصول المتنوعة، والابتكار في توظيف رؤوس الأموال بما يتماشى مع احتياجات السوق، فضلاً عن خلق قيمة مستدامة من خلال أفضل الممارسات العالمية، مع تركيز قوي على القطاعات التي تقود اقتصاد المستقبل.

وأكد القاسم أن الاستثمار في الأصول الوقفيّة العائدة لأوقاف أبو ظبي لا يضمن تحقيق عوائد مالية قوية وحسب، بل يساهم أيضاً في إحداث أثر مجتمعي ملموس، مشدداً على الفوائد التي تعود على الشركات نتيجة الاستثمار في المشاريع التي تعزز النمو الاقتصادي والأثر الاجتماعي، إلى جانب الاستفادة من العوائد المستقرة وطويلة الأجل التي توفرها الأصول الوقفيّة باستمرار.“

تأسست أوقاف أبو ظبي في عام 2023 بإيعازة من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسعى إلى تحويل إدارة الأوقاف والثروات إلى محفز للرفاه الاجتماعي والرخاء الاقتصادي والاستدامة البيئية.



وتدير أوقاف أبو ظبي محفظة واسعة من الأصول تشمل محفظة قوية من الأصول المدرة للدخل، وتلتزم بأعلى معايير إدارة الثروات، كما تطور برامج تهدف إلى دعم المستفيدين من الوقف من خلال المنح الدراسية، وخدمات الرعاية الصحية، ومبادرات الرعاية الاجتماعية، وغيرها.