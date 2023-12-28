اعتباراً من يناير 2024.. منافذ البيع تتوقف كلياً عن استخدام أكياس البلاستيك

أكدت منافذ بيع لـ«الإمارات اليوم» أنها ستوقف كلياً طرح واستخدام أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، اعتباراً من يوم الإثنين المقبل الموافق الأول من يناير 2024، تماشياً مع قرار حظر الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في أرجاء الدولة مع بداية عام 2024.

وأوضحت منافذ البيع أنها استعدت لتطبيق القرار عبر توفير مجموعة أكياس قابلة لإعادة الاستخدام، تتميز بتنوع الأحجام والأسعار.

متاجر «كارفور»

وقال مدير سلسلة متاجر «كارفور» في الإمارات لدى «ماجد الفطيم للتجزئة»، بيرتراند لومبي، إن «(كارفور) ستوقف كلياً استخدام الأكياس البلاستيكية، بحلول يوم الإثنين المقبل الأول من يناير 2024، تماشياً مع قرار الدولة بحظر الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في الأسواق مع بداية عام 2024».

وأضاف أن «(كارفور) تقدم مجموعة واسعة من الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام بأسعار معقولة ومناسبة لجميع الميزانيات، للتخفيف من الاستهلاك المفرط للبلاستيك، مع ضمان قيمة طويلة الأجل، كما تشجع المستهلكين على إحضار حقائب التسوق الخاصة بهم من المنزل»، مبيناً أن متاجر «كارفور» شهدت زيادة نسبتها 87% في استخدام الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام في متاجرها منذ عام 2022.

وأكد أن «(كارفور) من أوائل متاجر التجزئة التي وفرت للمتعاملين معها أكياساً قابلة لإعادة الاستخدام، كما طرحت العديد من المبادرات والمنتجات التي تسهم في الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام»، مشيراً إلى تقديم العديد من البدائل الصديقة للبيئة، على مدى 15 عاماً الماضية، والحرص على رفع الوعي لدى المتعاملين للتخلي عن الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام منذ إطلاق أول دفعة من الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام في عام 2007.

وأكد لومبي أن «هذه الخطوة تتوافق مع الرؤية الشاملة لـ(ماجد الفطيم للتجزئة)، بتحقيق مستقبل أكثر استدامة، ومع هدف الشركة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2040».

«اللولو العالمية»

من جانبه، قال مدير التسويق والاتصال المؤسسي في «مجموعة اللولو العالمية»، ناندا كومار، إن «المجموعة ملتزمة تماماً بمبادرة حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد تماماً في جميع فروعها في الدولة، وذلك بحلول يوم الإثنين الموافق الأول من يناير 2024».

وأكد أن «المجموعة توفر في فروعها المختلفة، وبالتعاون مع جهات حكومية، أنواعاً مختلفة من أكياس التسوق غير البلاستيكية، مثل الأكياس المصنوعة من القماش، والمتعددة الاستخدامات، كما تفرض رسوماً على شراء الأكياس البلاستيكية، ما حفز أعداداً متزايدة من المستهلكين على استخدام الأكياس غير البلاستيكية».

مستقبل مستدام

في السياق نفسه، قال المسؤول في منافذ بيع كبير، راجيف تمارا، إن «منفذ البيع كغيره من المنافذ سيتوقف عن استخدام أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، بناءً على القرار الحكومي الصادر العام الماضي بحظر استخدامها اعتباراً من الأول من يناير 2024». وأضاف أن «منفذ البيع استعد عبر توفير مجموعة من أكياس التسوق القابلة لإعادة الاستخدام، والتي تتميز بتنوع الأحجام والأسعار، بما يناسب احتياجات وميزانيات الأسر والأفراد».

وأكد أن «هذه الخطوة تأتي في إطار سعي دولة الإمارات لترسيخ مستقبل مستدام في القطاعات كافة»، مشيراً إلى أن الإمارات من أولى دول العالم التي قررت الاعتماد على حلول مستدامة تحد من الاستهلاك المتزايد للأكياس أحادية الاستخدام، بهدف حماية البيئة، ومواجهة تحديات المناخ.

منظومة متكاملة

تجاوز عدد الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الإمارات 13 مليار كيس سنوياً، ما جعل الإمارات تنفذ منظومة متكاملة لرفع الوعي العام عند فئات المجتمع بأهمية الاستهلاك المستدام لهذا النوع من المنتجات، وتطبيق نظم الاقتصاد الدائري في التعامل مع النفايات البلاستيكية، عبر معالجتها وإعادة تدويرها، واستخدام أنواع قابلة للتحلل.