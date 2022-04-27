موسكو تعلّق إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا

المصدر: وكالات

أبلغت شركة الطاقة الروسية "غازبروم" بولندا وبلغاريا أنها ستوقف إرسال الغاز إلى البلدين اعتبارا من اليوم

وقالت شركة النفط والغاز الحكومية البولندية "بي جي نيغ" (PGNiG) إنها أُبلغت بتعليق جميع شحنات الغاز إلى بولندا من الساعة الثامنة صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي (06:00 بتوقيت غرينتش).

وقالت وزارة الطاقة البلغارية أيضا إنها أُبلغت بأن عمليات التسليم ستعلق اعتبارا من الأربعاء.

يأتي ذلك بعد أن قالت روسيا إن الدول "غير الصديقة" يجب أن تبدأ دفع ثمن الغاز بالروبل وإلا ستقطع الإمدادات، ورفض البلدان الدفع بهذه الطريقة.

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