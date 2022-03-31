بايدن يسحب مليون برميل يوميا من الاحتياطي النفطي لتهدئة أسعار الوقود

المصدر: واشنطن - رويترز

قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن سيعلن اليوم الخميس عن سحب مليون برميل من النفط يوميا خلال الأشهر الستة المقبلة من الاحتياطي الاستراتيجي في مسعى لخفض أسعار البنزين.

ويهدف بايدن لخفض أسعار البنزين التي ارتفعت في الأشهر القليلة الماضية خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وسيعلن بايدن القرار في الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1730 بتوقيت غرينتش) في البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض "بعد التشاور مع الحلفاء والشركاء، سيعلن الرئيس عن أكبر عملية سحب من احتياطيات النفط في التاريخ عبر ضخ مليون برميل إضافي في السوق يوميا في المتوسط خلال الأشهر الستة المقبلة".

ووصف البيت الأبيض حجم السحب من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بأنه غير مسبوق.

وقال "لم يشهد للعالم من قبل عملية سحب من احتياطيات النفط بمعدل مليون برميل في اليوم لهذه الفترة الزمنية. سيوفر هذا السحب القياسي كمية تاريخية من الإمدادات ستكون بمثابة جسر حتى نهاية العام عندما يرتفع الإنتاج المحلي".

وقال البيت الأبيض إن وزارة الطاقة ستستخدم الإيرادات الناتجة عن عملية السحب تلك في تعويض مخزونات الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في السنوات المقبلة.

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