وداعاً لـ«الإنجليزية» وسيطاً للترجمة بين اللغات في «فيس بوك»

المصدر: واشنطن ــ أ.ف.ب

كشفت شبكة «فيس بوك» للتواصل الاجتماعي، عن برمجية آلية جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي، قالت إنها ستكون الأولى القادرة على ترجمة 100 لغة من دون الاعتماد على «الإنجليزية».

وجرى تطوير هذه البرمجية المفتوحة المصدر المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، لمساعدة الشبكة الاجتماعية في تحسين المحتوى الذي تقدمه في 160 لغة لمستخدميها الذين يفوق عددهم ملياري شخص حول العالم.

وقالت المساعدة في مجال البحث في الشبكة، أنجيلا فان، في رسالة عبر مدونة: «هذا الإنجاز هو نتيجة تراكم سنوات من العمل الأساسي لـ(فيس بوك) على صعيد الترجمة الآلية القائمة على الذكاء الاصطناعي».

وأشارت إلى أن النموذج الجديد يتمتع بدقة أكبر من الأنظمة الأخرى، لأنه لا يعتمد على اللغة الإنجليزية، وسيطة للترجمة.

وتابعت فان: «عند الترجمة من (الصينية) إلى (الفرنسية) على سبيل المثال، فإن معظم النماذج المتمحورة على (الإنجليزية) تعمل على الترجمة أولاً من (الصينية) إلى (الإنجليزية)، ثم من (الإنجليزية) إلى (الفرنسية)، لأن بيانات التدريب باللغة الإنجليزية هي الأكثر توافراً حول العالم».



وأضافت: «نموذجنا يترجم مباشرة من (الصينية) إلى (الفرنسية) لنقل المعنى بصورة أدق».

وكشفت «فيس بوك» أنها تجري يومياً 20 مليار ترجمة على شرائط الأحداث الخاصة بالمستخدمين، مبدية الأمل في تقديم نتائج أفضل على هذا الصعيد، بفضل النظام الجديد.

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