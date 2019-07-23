تعاون بين سوق أبو ظبي العالمي وشركة "ون كونيكت" لتعزيز الابتكار والتكنولوجيا المالية

المصدر: أبوظبي - الإمارت اليوم

أبرم سوق أبو ظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبو ظبي، مذكرة تفاهم مع شركة "ون كونيكت" للتكنولوجيا المالية، لتعزيز وتطوير ابتكارات التكنولوجيا المالية وتعزيز فرص السوق التي ستدعم وتربط الاقتصادات على مسار مبادرة "الحزام والطريق" ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وباعتبارها جزءاً من مجموعة "بينغ آن"، والتي تُعد واحدة من أضخم المؤسسات المالية في العالم من حيث القيمة السوقية، تعتبر شركة "ون كونيكت" مزوداً رائداً للتطبيقات والحلول التجارية المتقدمة التي تدعم التكنولوجيا للمؤسسات المالية، وتوفر الشركة إمكانات تقنية عالمية المستوى للخدمات المالية في مجالات الذكاء الاصطناعى، تحليلات البيانات الضخمة و"البلوك تشين" لدعم التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية.



وقال ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي: "يلتزم سوق أبو ظبي العالمي بدعم نمو وتطوير النظم الأيكولوجية للتكنولوجيا المالية والابتكار الحيوي من خلال تعزيز أطر التعاون مع القطاع والمجتمع الجهات التنظيمية المعنية، انطلاقاً من مكانتنا كمركز مالي دولي، ومركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط، ومن ناحية أخرى سيسهم تعزيز التواصل وعقد الشراكات مع أطراف معنية رئيسية مثل شركة "ون كونيكت"، في تمكين مجتمع التكنولوجيا المالية في منقطة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الاستفادة من الفرص المتاحة في مسار مبادرة "الحزام والطريق"، وتطوير قدرات رقمية تعمل على تسريع اعتماد ونشر ابتكارات التكنولوجيا المالية في المنطقة".



وأضاف: "نتطلع إلى بناء تعاون أقوى بين سوق أبو ظبي العالمي وشركة "ون كونيكت" في تطوير منصات التكنولوجيا متعددة الأطراف التي تدعم نظامنا الأيكولوجي للتكنولوجيا المالية، وكذلك فتح المجال أمام المزيد من فرص التجارة والأعمال الدولية بين الصين ودولة الإمارات والدول الواقعة على مسار مبادرة الحزام والطريق".



ومن جانبه صرح السيد هوانج رنزهونج، المشرف المالي الرئيسي لـ شركة "ون كونيكت": "بفضل إمكانات الشركة الكبيرة في القطاع التكنولوجي، نجحنا في توفير الحلول والخدمات التكنولوجية للقطاع المالي بكافة اختصاصته الفرعية بما منحه مكانة رائدة في القطاع. ونود التأكيد على أن شركة "ون كونيكت" تستمر بالتوسع عالمياً حيث أسست أعمالها في شرق آسيا واليابان.

وإننا نقدر شراكاتنا مع المؤسسات المالية والجهات التنظيمية وخصوصاً تلك التي أقمناها مع سوق أبوظبي العالمي، الذي يتميز ببنيتة التحتية التنظيمية الديناميكية التي تلبي احتياجات السوق ومبادراته في مجال التكنولوجيا المالية. ونحن نتطلع في المستقبل إلى التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال منصة سوق أبوظبي العالمي بما يتيح لنا دعم المزيد من المؤسسات المالية في العالم ودعم عملية تطوير القطاع المالي في المنطقة.



وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل شركة "ون كونيكت" للتكنولوجيا المالية وسوق أبو ظبي العالمي على مساعدة مُجتمع التكنولوجيا المالية الصيني ليتمكن من الاستفادة من سوق أبو ظبي العالمي كمنصة لتطوير واختبار وإطلاق منتجات وخدمات التكنولوجيا المالية والحلول التجارية في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن مبادرة "الحزام والطريق"، كما سيشارك الطرفان في تطوير وتطبيق مشاريع إبداعية مشتركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين ودفتر الأستاذ الموزع وواجهة برمجة التطبيقات، وغيرها من التقنيات الناشئة.

