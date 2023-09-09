الاتحاد الإفريقي ينضم رسمياً إلى مجموعة العشرين

انضم الاتحاد الإفريقي رسمياً أمس إلى مجموعة العشرين التي يتعيّن على قادتها أن يظهروا استعدادهم لتقديم التزامات ملموسة لصالح البلدان النامية.



وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في كلمته الافتتاحية «بموافقة الجميع، أطلب من رئيس الاتحاد الإفريقي أن يأخذ مكانه كعضو دائم في مجموعة العشرين».



وانتقل غزالي عثماني رئيس جزر القمر التي ترأس الاتحاد الإفريقي بعد ذلك للجلوس إلى جانب قادة دول مجموعة العشرين.



من جهته، رحب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد بانضمام الاتحاد الإفريقي مؤكداً أن «إفريقيا ستقدم مساهمة فعالة في مواجهة التحديات العالمية».



ويضمّ الاتحاد الإفريقي الذي أسّس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا 55 دولة عضواً (بما فيها ست معلقة عضويتها)، ويبلغ مجموع ناتجه المحلي الإجمالي ثلاثة تريليونات دولار. وكانت القارة حتى الآن ممثلة في مجموعة العشرين بدولة واحدة هي جنوب إفريقيا.



