16 قتيلا و35 مصابا حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على بلدة "النبي شيت" اللبنانية

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، ارتفاع عدد ضحايا سلسلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدة النبي شيت في قضاء بعلبك، إلى 16 قتيلا و35 مصابا.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة، في بيان، إن هذه الحصيلة غير نهائية.

من جهة أخرى، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن 3 أشخاص أصيبوا بجروح جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في قرية برج رحال التابعة لقضاء صور جنوب البلاد.

وكان مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية قد أعلن، في وقت سابق، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على لبنان، منذ فجر الاثنين الماضي إلى 217 قتيلا و798 جريحا.