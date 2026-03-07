طيران الإمارات تتيح الحجز إلى 94 وجهة عالمية

أتاح موقع شركة "طيران الإمارات" الحجز إلى 94 وجهة عالمية ضمن شبكة الناقلة الدولية، حتى ظهر اليوم.

واستأنفت "طيران الإمارات" رحلاتها إلى المزيد من المحطات في أعقاب إعادة فتح بعض المجالات الجوية في المنطقة بشكل جزئي، في وقت تواصل فيه العمل على استعادة عمليات شبكتها بالكامل.

الوجهات:

1. ملبورن

2. بيرث

3. سيدني

4. فيينا

5. دكا

6. بروكسل

7. ريو دي جانيرو

8. ساو باولو

9. تورنتو

10. بكين

11. قوانغتشو

12. هانغتشو

13. شنغهاي

14. شنتشن

15. لارناكيا

16. براغ

17. كوبنهاغن

18. القاهرة

19. نيس

20. باريس

21. دوسلدورف

22. فرانكفورت

23. هامبورغ

24. ميونخ

25. أكرا

26. أثينا

27. كوناكري

28. هونغ كونغ

29. بودابست

30. أحمد آباد

31. بنغالور

32. تشيناي

33. دلهي

34. حيدر أباد

35. كوتشي

36. كولكاتا

37. مومباي

38. تيروفانانثابورام

39. بالي

40. جاكرتا

41. دبلن

42. ميلانو

43. روما

44. طوكيو (HND)

45. طوكيو (NRT)

46. نيروبي

47. سيول

48. كوالالمبور

49. ماليه

50. موريشيوس

51. الدار البيضاء

52. أمستردام

53. أوكلاند

54. لاجوس

55. أوسلو

56. كراتشي

57. لاهور

58. مانيلا

59. وارسو

60. لشبونة

61. موسكو

62. سانت بطرسبرغ

63. جدة

64. المدينة المنورة

65. الرياض

66. ماهي

67. سنغافورة

68. كيب تاون

69. جوهانسبرغ

70. برشلونة

71. مدريد

72. كولومبو

73. ستوكهولم

74. جنيف

75. زيورخ

76. تايبيه

77. بانكوك

78. بوكيت

79. تونس

80. إسطنبول

81. برمنغهام

82. إدنبرة

83. غلاسغو

84. لندن (LGW)

85. لندن (LHR)

86. مانشستر

87. نيوكاسل

88. شيكاغو

89. دالاس

90. نيويورك

91. سان فرانسيسكو

92. هانوي

93. مدينة هو تشي منه

94. لوساكا