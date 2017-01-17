تعرف إلى عروض فنادق "روكو فورتيه" للعام الجديد

استهلت مجموعة فنادق روكو فورتيه السنة الجديدة بإطلاق مجموعة زاخرة بالتجارب الحصرية التي تثري العقل والجسد والروح بعد موسم الأعياد الحافل بالاسترخاء من خلال مجموعة الفنادق الفاخرة التي تتيح التعرف على مناطق الجذب الثقافية الهامة في المدن عبر جولات حصرية في المعارض ودروس الطبخ والمعارض الفنية وغيرها.

تعمقوا في لوحات بيكاسو في روما

يمكن الاستمتاع برحلة مشوقة على خطى الفنان بيكاسو مع فندق "دي روسي" الذي يتيح لكم استكشاف جمال مدينة روما من خلال عيني بيكاسو كما يمكن للضيوف ارتياد المواقع الشهيرة التي أحبها بيكاسو في المدينة بالإضافة إلى زيارة المعرض المؤقت الحصري لأعماله في الفندق، ويضم المعرض مجموعة خاصة تحمل اسم "لا سيليستين" وتتألف من مجموعة مذهلة من اللوحات المرسومة بالألوان المائية إحياء لذكرى مرور 100 عام على زيارة بيكاسو الأولى لروما، وإقامته في فندق "دي روسي" الفاخر، حيث أعجب بمناظر الحديقة السرية الحيوية التي تطل عليها نافذة غرفته.

استكشفوا الفنون في بروكسل وبرلين

تنبض بروكسل بأجواء المعرض الفني "برافا" في يناير، حيث يمكن لضيوف فندق "أميجو" زيارة مجموعة من المعارض الساحرة لأهم الكنوز والروائع الفنية.

جولة مذهلة في ماي فير وميونيخ

يتميز فندق براون في لندن بعلاقات قوية تعود لفترة طويلة مع أفخم صالات العرض في ماي فير، وتتيح جولات الفن التي يقدمها فندق براون يوم السبت للضيوف فرصة لاستكشاف أبرز الأماكن الفنية العريقة في لندن.



تجربة الخزف الإمبراطوري الثمينة

يوفر هذا الفندق الفاخر في سانت بطرسبرغ فرصة رائعة للضيوف لإطلاق العنان لإبداعاتهم مع دروس مصنع الخزف الإمبراطوري، حيث يساعد الرسامون المحترفون ضيوف الفندق في تحقيق أحلامهم الفنية من خلال دروس الرسم على الأكواب والصحون الخزفية والمنمنمات ليبدع كل منهم قطعةً تذكاريةً جميلةً من الرحلة.

رحلة اسكتشاف الكاتدرائية

يمكن لنزلاء فندق "سافوي" استكشاف التاريخ الأصيل والغني لهذه المدينة الفاتنة، مع جولة "دان براون إنفيرنو فلورنسا" الفريدة، ليستمتع الضيوف بزيارة الصروح المعمارية الرائعة مع جولة خاصة في أجواء المدينة النابضة بالأصالة، كما يمنح فندق سافوي الضيوف إمكانية الوصول الحصري إلى شرفة أوبرا ديل دومو التي تتيح إطلالات استثنائية من الواجهة الرائعة.