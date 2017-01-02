الخطوط الجوية التركية تعلن عن أسعار خاصة على رحلاتها

أعلنت الخطوط الجوية التركية، عن إطلاق أسعار خاصة على رحلاتها إلى مدينة اسطنبول هذا الشتاء لعملائها في دول الخليج.

ويمكن للمسافرين من دول المنطقة، بما فيها الإمارات والسعودية والكويت وقطر والبحرين وعُمان، حجز رحلاتهم بهذه الأسعار الخاصة لفصل الشتاء حتى 15 يناير 2017 على أن يكون السفر في أي وقت خلال الفترة من 9 يناير 2017 إلى 31 مارس 2017.

وتزود الناقلة المسافرين بأسعار تذاكر خاصة يبدأ أقلها من 1450 درهماً إمارتياً من أبوظبي و1500 درهم من دبي (شاملة الضرائب والرسوم) في دولة الإمارات.

وسوف توفر مدينتا الدمام والرياض في السعودية أسعار تذاكر استثنائية للمسافرين، حيث تتيح لهم الفرصة للاستمتاع بمدينة اسطنبول خلال فصل الشتاء بأسعار يبدأ أقلها من 1240 ريالاً سعودياً و1370 ريالاً على التوالي.

وعلاوة على ذلك، تم تقديم أسعار التذاكر الجاذبة للمسافرين من الكويت والتي يبدأ أقلها من 58 ديناراً كويتياً، ومن الدوحة في قطر مقابل 965 ريالاً قطرياً، ومن المنامة في البحرين مقابل 99 ديناراً بحرينياً، ومن مسقط في عُمان يبدأ أقلها من 155 ريالاً عمانياً.

الرحلات من منطقة دول الخليج إلى اسطنبول هذا الشتاء

من دبي، الإمارات إلى اسطنبول عن طريق مطار أتاتورك الدولي في اسطنبول بـ1540 درهماً إماراتياً بنسبة تخفيض 25%



من دبي، الإمارات إلى اسطنبول عن طريق مطار صبيحة كوكجن الدولي بـ1500 درهم إماراتي بنسبة تخفيض 20%.



من أبوظبي، الإمارات إلى اسطنبول عن طريق مطار أتاتورك الدولي في اسطنبول بـ1450 درهماً إماراتياً بنسبة تخفيض 10%.



من الرياض، السعودية إلى اسطنبول عن طريق مطار أتاتورك الدولي في اسطنبول بـ1530 ريالاً سعودياً بنسبة تخفيض 25%.



من الرياض، السعودية إلى اسطنبول عن طريق مطار صبيحة كوكجن الدولي بـ1370 ريالاً سعودياً بنسبة تخفيض 20%.



من الدمام، السعودية إلى اسطنبول عن طريق مطار أتاتورك الدولي في اسطنبول بـ1240 ريالاً سعودياً بنسبة تخفيض 40%.



من الكويت إلى اسطنبول عن طريق مطار أتاتورك الدولي في اسطنبول بـ70 ديناراً كويتياً بنسبة تخفيض 30%.



من الكويت إلى اسطنبول عن طريق مطار صبيحة كوكجن الدولي بـ58 ديناراً كويتياً بنسبة تخفيض 35%.



من الدوحة، قطر إلى اسطنبول عن طريق مطار أتاتورك الدولي في اسطنبول بـ 965 ريالاً قطرياً بنسبة تخفيض 50%.



من المنامة، البحرين إلى اسطنبول عن طريق مطار أتاتورك الدولي في اسطنبول بـ99 ديناراً بحرينياً بنسبة تخفيض 40%.

من مسقط، عمان إلى اسطنبول عن طريق مطار أتاتورك الدولي في اسطنبول بـ155 ريالاً عمانياً بنسبة تخفيض 25%.