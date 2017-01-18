حريق بمستودعات عدة في منطقة دبي للاستثمار

سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي على حريق طال 3 مستودعات في منطقة دبي للاستثمار وفق مدير إدارة العمليات بالدفاع المدني المقدم فراس بالحصا، الذي أشار إلى ان البلاغ ورد في الساعة 3 مساء وانتقلت فرق تابعة لأربعة مراكز بالإضافة إلى فرق أخرى للدعم.