حريق بمستودعات عدة في منطقة دبي للاستثمار

سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي على حريق طال 3 مستودعات في منطقة دبي للاستثمار وفق مدير إدارة العمليات بالدفاع المدني المقدم فراس بالحصا، الذي أشار إلى ان البلاغ ورد في الساعة 3 مساء وانتقلت فرق تابعة لأربعة مراكز بالإضافة إلى فرق أخرى للدعم.
سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي على حريق طال 3 مستودعات في منطقة دبي للاستثمار وفق مدير إدارة العمليات بالدفاع المدني المقدم فراس بالحصا، الذي أشار إلى ان البلاغ ورد في الساعة 3 مساء وانتقلت فرق تابعة لأربعة مراكز بالإضافة إلى فرق أخرى للدعم.
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