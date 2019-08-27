"برايم 68" يوفر اطلالات خلابة على "أفق دبي"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



يتيح "جي دبليو ماريوت ماركيز دبي" الفرصة المثالية لاختبار الثقافات المتنوعة والتلذذ بأشهى الأطباق من المطابخ العالمية ضمن محفظته الواسعة من منافذ الطعام.

ويوفر "برايم 68" التابع للفندق، إطلالات خلابة على أفق دبي، حيث يقع المطعم في الطابق 68 بالفندق ويقدم أشهى شرائح اللحم المحضرة من أجود المكونات والمقدّمة بأسلوب راق وعصري.

ومن بين العروض التي يقدمها لضيوفه ،سهرة يوم الإثنين المخصصة للحوم المعتّقة لمدة 21 يوماً في جهاز حصري لتعتيق اللحوم. ويمنح التعتيق اللحم ما يعزز نكهته وميزاته.

يشار إلى أن المطعم حصد عدة جوائز منها جائزة أفضل مطعم ستيكهاوس لعام ٢٠١٧ – جوائز مجلة فاكت دبي، وجائزة أفضل برانش من اللحوم لعام ٢٠١٧ – شورتليست، وجائزة أفضل مطعم لحوم ومشاوي – فود أند ترافل أريبيا عام ٢٠١٧، وجائزة التوصية العالية لعامين على التوالي من تايم آوت دبي في ٢٠١٥ و٢٠١٦، وجائزة أفضل مطعم ستيكهاوس ومشاوي في المنطقة - جوائز المطاعم الفاخرة العالمية

وكانت "ماريوت الدولية" قد اعلنت عن عرضها لفصل الصيف، والذي يوفر حسماً بنسبة 30% في أكثر من 200 مطعم ضمن فنادق العلامة لأعضاء برنامج الولاء Marriott Bonvoy، حيث يمكنهم الاستمتاع بتجارب استثنائية واختبار الخيارات المتنوعة من الطعام.