نمو الطلب يعيد رسم خريطة سوق الدراجات النارية في الإمارات

أظهرت بيانات حديثة لمنصة «دوبيزل للسيارات» تنامي الاهتمام بالدراجات النارية في دولة الإمارات، مع ارتفاع التفاعل مع عدد من الفئات خلال يوليو 2026 مقارنة بيونيو، مدفوعاً بتنوع استخداماتها بين التنقل اليومي والأنشطة الترفيهية والمغامرات.

وأظهرت بيانات المنصة ارتفاع مشاهدات إعلانات الدراجات القياسية والمخصصة للتنقل اليومي بنسبة 18.5% على أساس شهري، فيما ارتفعت مشاهدات الدراجات المخصصة للطرق الوعرة بنسبة 6.5%، لتواصل تصدرها الفئات من حيث إجمالي المشاهدات.

وسجلت الدراجات ثلاثية العجلات أكبر معدل نمو بين الفئات التي شملتها البيانات، بعدما ارتفعت مشاهدات إعلاناتها بنسبة 153% خلال شهر واحد، ما يعكس زيادة لافتة في اهتمام المستخدمين بهذه الفئة.

التنقل اليومي

وتشير زيادة مشاهدات الدراجات القياسية والمخصصة للتنقل اليومي إلى استمرار أهمية الاستخدام العملي ضمن اهتمامات المستخدمين، خصوصاً في ظل ما توفره هذه الفئة من مرونة في التنقل داخل المدن.

وتعكس البيانات تنوعاً متزايداً في اهتمامات مستخدمي الدراجات النارية، بين الاستخدام اليومي والأنشطة الترفيهية والقيادة على الطرق الوعرة.

الطرق الوعرة تتصدر المشاهدات

وحافظت الدراجات المخصصة للطرق الوعرة على صدارة الفئات من حيث إجمالي المشاهدات على منصة «دوبيزل»، مع ارتفاع التفاعل معها بنسبة 6.5% خلال يوليو مقارنة بالشهر السابق.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الاهتمام بالدراجات المخصصة للأنشطة الخارجية والمغامرات، إلى جانب استخدامها لأغراض التنقل.

الدراجات ثلاثية العجلات

وسجلت الدراجات ثلاثية العجلات أكبر زيادة شهرية في مشاهدات الإعلانات، بنسبة 153% خلال يوليو، لتسجل بذلك أعلى معدل نمو بين الفئات التي رصدتها المنصة.

ورغم أن هذه الفئة لا تتصدر السوق من حيث إجمالي المشاهدات، فإن الارتفاع المسجل في التفاعل معها يشير إلى تنامي الاهتمام بخيارات مختلفة للقيادة والتنقل.

وقال شريف مجدي، مدير المبيعات في «دوبيزل للسيارات»: «تعكس أحدث البيانات تطور الطلب على الدراجات النارية في دولة الإمارات. وفي حين تواصل الدراجات المخصصة للتنقل اليومي أداءها القوي، نرصد زخماً متزايداً في الفئات التي تلبي احتياجات متنوعة، خصوصاً بين المهتمين بالمغامرات والأنشطة الترفيهية وتجارب القيادة المختلفة».

وأضاف: «يبرز تنوع النمو بين فئات التنقل والترفيه توجه المشترين نحو مركبات تلبي احتياجاتهم اليومية، وتنسجم في الوقت نفسه مع أنماط حياتهم واهتماماتهم».

تفضيلات المستخدمين

وتشير بيانات التفاعل على منصة «دوبيزل» إلى تنوع اهتمامات مستخدمي الدراجات النارية في الإمارات، بين الباحثين عن وسائل عملية للتنقل، والمهتمين بالأنشطة الخارجية والمغامرات، إلى جانب تنامي الاهتمام بالفئات البديلة، مثل الدراجات ثلاثية العجلات.

وتواصل «دوبيزل للسيارات» رصد أنماط التفاعل على منصتها لتوفير مؤشرات حول تغير اهتمامات المستهلكين واتجاهات الطلب في سوق المركبات في دولة الإمارات.