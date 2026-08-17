بسعر 40 مليون دولار.. "فيراري" تبيع أول سيارة كهربائية في مزاد خيري

أعلنت «فيراري» بيع أول نسخة مخصصة من سيارتها «لوتشي» الكهربائية بالكامل مقابل 40 مليون دولار في مزاد خيري، لتسجل بذلك رقماً قياسياً بوصفها أغلى سيارة جديدة تُباع في مزاد على الإطلاق، فيما لم تُكشف هوية المشتري.

بدورها، أعلنت دار «سوذبيز» للمزادات خلال «أسبوع مونتيري للسيارات» في كاليفورنيا، أن هذه القطعة تُمثل «فرصة لا تُعوَّض» لاقتناء أول باكورة إنتاج "لوتشي"، والتي تتميز بطلاء شبه لامع فريد ومكونات أخرى مصممة خصيصاً.

وتأتي الصفقة الضخمة بعد نحو ثلاثة أشهر من كشف فيراري عن أول سيارة كهربائية بالكامل من إنتاجها، بسعر يبدأ من 550 ألف يورو، أو نحو 640 ألف دولار. والتي شكلت تحولاً لافتاً في هوية العلامة الإيطالية، في وقت بدأت فيه شركات سيارات رياضية أخرى، بينها بورشه ولامبورغيني، التراجع عن بعض خططها الكهربائية بسبب ضعف الطلب.

وأثار الكشف عن «لوتشي» رد فعل سلبياً في الأسواق، مع انتقادات لتصميمها، بينما رأى محللون أن ارتفاع سهم فيراري قبل الكشف عن السيارة ساهم في تعزيز موجة البيع بعد الإعلان.

وأكد الرئيس التنفيذي لفيراري بينيديتو فينيا آنذاك أن الشركة تتفهم اختلاف أذواق عملائها واحتياجاتهم، متوقعاً اهتمام ملاك فيراري الحاليين بالسيارة الكهربائية، إلى جانب جذبها عملاءً جدداً.

ورفعت فيراري الشهر الماضي توقعاتها للعام بأكمله، مدفوعة بطلب أقوى من المتوقع على تخصيص السيارات، بعدما تجاوزت نتائج الربع الثاني تقديرات وول ستريت.