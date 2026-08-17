"ريفولتو إس في".. لامبورغيني تكشف عن أقوى سياراتها الهجينة

أطلقت شركة لامبورغيني طراز "ريفولتو إس في Revuelto SV" ، وهي نسخة هجينة محدودة الإصدار من سيارتها "Revuelto" المزودة بمحرك " V12"، لتصبح بذلك السيارة الأسرع والأقوى التي تم تصنيعها في مصنع الشركة على الإطلاق. وستنتج شركة تصنيع السيارات الإيطالية 1,963 نسخة فقط من الطراز ومن المتوقع أن يبدأ سعر هذه السيارة الخارقة من 741,172 دولاراً.

ويُعد هذا الطراز الأحدث في سلسلة SV العريقة لدى لامبورغيني، التي انطلقت قبل 55 عاماً مع طراز Miura SV، وقدمت نسخاً أخف وزناً وأكثر قوة وتطوراً من حيث الديناميكية الهوائية لسياراتها الخارقة الرائدة. وتستفيد السيارة الخارقة الهجينة الجديدة من دفعة كهربائية تعزز "مشاعر الحماس والإثارة" المصاحبة لقيادة سيارات لامبورغيني، وذلك حسبما صرح به مسؤول المنتجات في الشركة لشبكة CNBC.

وقال أليساندرو فارميشي، مدير خط إنتاج Revuelto: "تمنح سيارة Revuelto SV عملاءنا فرصة الارتقاء بمستويات الأداء إلى آفاق جديدة؛ فقد أردنا تقديم سيارة تميل أكثر نحو طابع سيارات السباق، وفي الوقت نفسه تمنحهم تجربة القيادة المفعمة بالإثارة والحماس".

يهدف طراز ريفولتو إس في إلى الجمع بين أحدث التقنيات المتطورة وبين الفخامة والسرعة التي ينشدها عشاق السيارات الرياضية؛ إذ يعتمد على محرك "لامبورغيني" V12 ذي السحب الطبيعي، معززاً بثلاثة محركات كهربائية ترفع القوة الإجمالية إلى أكثر من 1,050 حصاناً، مما يتيح للسيارة الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة (62 ميلاً في الساعة) في غضون 2.4 ثانية فقط.