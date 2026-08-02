أكثر 10 سيارات صينية مبيعاً في السوق الخليجي

أظهرت بيانات صادرة عن شبكة السيارات الصينية استمرار الزخم الكبير الذي تحققه العلامات الصينية في أسواق دول الخليج، بعدما كشفت عن قائمة السيارات الأكثر مبيعاً خلال النصف الأول من عام 2026، والتي شهدت منافسة قوية بين عدد من الطرازات.

واستطاعت Jetour T2 أن تحصد المركز الأول بفارق واضح عن أقرب منافسيها، لتؤكد مكانتها كأكثر السيارات الصينية طلباً في الأسواق الخليجية خلال الفترة المذكورة.

وجاءت Haval H9 في المرتبة الثانية، فيما احتلت MG5 المركز الثالث. أما Changan Eado Plus فحلت رابعة، تلتها Jetour G700 في المركز الخامس.

وفي النصف الثاني من القائمة، جاءت MG3 سادسة، تلتها Jetour T1 في المركز السابع، بينما سجلت BYD Song Plus حضورها في المركز الثامن. وحلت Jetour Dashing تاسعة، فيما جاءت Haval V7 في المركز العاشر.

وتعكس هذه النتائج تنامي حضور السيارات الصينية في السوق الخليجي، في ظل اعتماد الشركات المصنعة على تقديم طرازات تجمع بين التقنيات الحديثة، ومستويات التجهيز المرتفعة، والأسعار التنافسية، وهو ما ساهم في تعزيز ثقة المستهلكين وزيادة الإقبال عليها خلال السنوات الأخيرة.