"أودي" تكشف عن سيارة Q9 الجديدة ومواصفاتها المميزة

أعلنت "أودي" رسميًا عن سيارتها الجديدة Q9، التي صُممت لتكون من أبرز المنافسين لسيارة BMW X7 وطرازات GLS من مرسيدس-بنز، وأشارت بعض المواقع الإعلامية المعنية بالسيارات إلى أن الشركة ستبدأ استقبال طلبات شراء السيارة بحلول نهاية يوليو الجاري، بأسعار تبدأ من 108.4 ألف يورو (نحو 460 ألف درهم إماراتي)، على أن تصل الدفعات الأولى إلى الوكلاء خلال الربع الأخير من العام الجاري.



وحصلت السيارة على هيكل بطول 531 سم، عرضه 221 سم، ارتفاعه 181 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 314 سم، وتتسع مقصورتها لسبعة ركاب في النسخة القياسية، كما ستطرح منها نسخ بمقاعد فردية في الصف الثاني تتسع لستة ركاب.

تضم واجهة المركبة الأمامية على شبك المبرد Singleframe بتصميم عمودي مع قضبان أفقية، ومصابيح أمامية بتقنية Digital Matrix LED، أما المصابيح الخلفية فتعتمد على عناصر OLED ويبلغ سمك ألواحها الزجاجية 0.1 مم.

وتشمل التجهيزات القياسية أبوابا تعمل كهربائيا مزودة بمستشعرات فوق صوتية، وسقفا زجاجيا بانوراميا بمساحة تزيد عن 1.5 متر مربع مع إمكانية تعديل شدة الإضاءة، ونظام مولتيميديا يجمع بين شاشة منحنية وشاشة عرض إضافية للراكب الأمامي.

وستطرح Q9 في الأسواق الأوروبية بمحرك ديزل V6 سعة 3.0 لتر وبقوة 299 حصانا، أما في أسواق الولايات المتحدة فستحصل على محرك بنزين توربين بسعة 2.9 ليتر بقوة 429 حصانا، كما ستطرح منها نسخة رياضية "SQ9" مزودة بمحرك V8 بسعة 4.0 ليتر بقوة 591 حصانا، وستجهّز جميع النسخ بعلب سرعة أوتوماتيكيةمن 8 سرعات، ونظام دفع رباعي، ونظام تعليق هوائي متكيّف مع نوعية الطرقات.

