من أبوظبي إلى القاهرة: "ROX" أبوظبي تُطلق أولى مؤسساتها الخارجية في مصر وتفتح أبواب أفريقيا

في حفل رفيع المستوى شهد حضوراً حكومياً بارزاً، أعلنت شركة "ROX" أبوظبي عن تأسيس شراكتها الاستراتيجية مع مجموعة "ESI المصرية (عز العرب السويدي للاستثمارات) لإنشاء شركة ROX ESI EGYPT ، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إلى جانب قيادات "ESI" المهندس هشام عز العرب والمهندس أحمد السويدي.

وتُمثّل هذه الاتفاقية أولى مؤسساتها الخارجية لـ"ROX" خارج حدود الإمارات، وبوّابتها الرئيسية نحو أسواق القارة الأفريقية.

جاء هذا الحدث ليُؤكّد أن الإمارات لم تعد مجرد وجهة للعلامات التجارية العالمية، بل باتت مهداً لشركات صناعية ذات طموح عالمي حقيقي. "ROX" ليست استثناءً — بل هي النموذج.

علامة تجارية متجذرة في الإمارات العربية المتحدة، مصممة للعالم

تأسس المقر الرئيسي "ROX" في أبوظبي وتُغطّي سلسلة القيمة الكاملة لصناعة سيارات الجيل القادم: من التصميم والبحث والتطوير،

مروراً بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وصولًا إلى التصنيع والتسويق.

وخلال معرض MIITE الشهر الماضي، أعلنت الشركة عن أول مركز تصنيع ذكي متقدم في الإمارات، بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 300,000 مركبة سنوياً بحلول 2030، مما يُسهم بنحو %10 في تحقيق مستهدف مشروع 300 مليار الإماراتي.

واليوم، مع إطلاق ROX ESI EGYPT، تمتد هذه الطموحات جنوباً نحو أفريقيا. ومن المقرر أن تبدأ عمليات الإنتاج المحلي في مصنع القاهرة خلال النصف الأول من عام 2027 لتخدم الأسواق الأفريقية المتنامية، فيما سيخدم مركز التصنيع الإماراتي — الذي سيبدأ الإنتاج هذا العام — أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وبذلك، تُشكّل المنشأتان شبكة تصنيع إقليمية متكاملة مُصمَّمة لتعزيز الكفاءة وتوطين الإنتاج.

شراكة بين قوتين إقليميتين

تجمع هذه الشراكة بين ما تمتلكه "ROX" من تقنيات متقدمة وملكية فكرية تشمل أكثر من 1,718 طلب براءة اختراع على مستوى العالم — صدر منها 816 — وحضوراً تجارياً في أكثر من 40 سوقاً عالمياً، وبين ما تمتلكه ESI من خبرة تصنيعية عميقة ومعرفة بالسوقين المصرية والأفريقية. ومن المتوقع أن يشمل الإنتاج نموذجَي 01 ROX وADAMAS ROX الموجَّهَيْن للأسواق الأفريقية.

وتحتل "ROX" المرتبة الأولى في معدل النمو ضمن فئة السيارات التي تتخطى قيمتها 80,000 دولار أمريكي، كما أنها العلامة التجارية الأولى في العالم التي تؤسس مختبراً مشتركاً مع شركة بروج.

أرقام"ROX"قصة نمو بالأدلة:

•أكثر من 100 صالة عرض في ما يقارب 40 دولة حول العالم

•أكثر من 50 مركز خدمة في 34 دولة، يدعمها 8 خبراء تقنيين ميدانيين

•أكثر من 20,000 وحدة تسليمات تراكمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

•أكثر من 5,000 مبيعات تراكمية في الإمارات وحدها

•طاقة إنتاجية مستهدفة: 300,000 مركبة سنوياً بحلول 2030



من الخليج إلى أفريقيا: رؤية إماراتية تتشكّل



تُشكّل شراكة ROX ESI EGYPT نقطة تحوّل في المشهد الصناعي الإماراتي. أبوظبي هي المركز العالمي، والخليج هو السوق الأم، وأفريقيا هي الحدود القادمة. ومن هذه النقاط الثلاث، تبني "ROX" شبكة تصنيع إقليمية متكاملة، مُصمَّمة لتحسين الكفاءة وتعزيز التوطين والوصول إلى أوسع الأسواق.

هذه ليست مجرد صفقة تجارية. إنها إثبات على أن الإمارات لا تستقطب الصناعة العالمية فحسب، بل باتت تُصدّرها.