بسبب اختفاء مؤشرات السرعة والتحذيرات.. فورد تستدعي آلاف السيارات من طراز "إف 150"

قررت شركة فورد موتورللسيارات، استدعاء 4445 مركبة، بحسب مذكرة نشرتها الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة عبر الإنترنت.

ويشمل الاستدعاء سيارات معينة طراز "إف 150" لعام 2017 التي كان تم إصلاحها بشكل خاطئ بموجب مذكرة استدعاء سابقة.

وقد تنقطع الكهرباء عن لوحة العدادات بعد تشغيل السيارة المبدئي، في درجات الحرارة المنخفضة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت.

وقد لا تضيء بعد المؤشرات، بما في ذلك مؤشر ناقل السرعة.

ويزيد عدم إظهار لوحة العدادات معلومات السلامة المهمة مثل ناقل السرعة أو الأضواء التحذيرية، خطورة وقوع حوادي.

ومن أجل حل المشكلة، سوف يقوم وكلاء فورد بتحديث برنامج لوحة الإعدادات مجاناً.