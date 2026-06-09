استدعاء أكثر من 1.3 مليون سيارة "جيب" بسبب مخاوف تتعلق بالحرائق

قالت شركة ​ستيلانتيس، اليوم، إنها تستدعي أكثر ‌من ​1.3 مليون سيارة جيب رياضية متعددة الاستخدامات (إس.يو.في) وشاحنة حول العالم بسبب مخاوف من احتمال نشوب حرائق، وحثت المالكين على إيقاف سياراتهم بعيدا عن ⁠المباني أو المركبات الأخرى حتى الانتهاء من إصلاح المشكلة.

ويشمل الاستدعاء طرازات جيب رانجلر وجيب جلادياتور من الأعوام 2021 ‌إلى 2025 بسبب مشكلة في التوصيلات الكهربائية في أسلاك مضخة التوجيه الهيدروليكي ‌الكهربائية، والتي ربما تتسبب في ‌حالات نادرة في ارتفاع درجة حرارة ‌المواد القابلة للاشتعال، ‌مما قد يؤدي إلى اشتعال النيران في السيارة.

وقالت ستيلانتيس ​إن عملية ‌الاستدعاء ​تشمل ما يقرب من ⁠1.08 مليون سيارة في الولايات المتحدة، و106 آلاف في كندا، و23 ألفا ​في المكسيك، ⁠وحوالي ⁠125 ألفا في أسواق أخرى حول العالم.

وأضافت ستيلانتيس أن عملية الاستدعاء ستشمل ⁠فحص وربما إصلاح أو استبدال مجموعة الأسلاك أو مضخة التوجيه الهيدروليكي الكهربائية.

وتابعت أنها تعمل على تسريع توفير الحلول وتتوقع إتمام عمليات الإصلاح المتعلقة ‌بالاستدعاء في موعد أقصاه يوليو تموز.

وذكرت أنها تلقت ​تقارير عن إصابة محتملة واحدة مرتبطة بهذه المشكلة، لكن لم تحدث أي حوادث أو وفيات.