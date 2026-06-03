فورد تستدعي 420 ألف سيارة بسبب خلل يهدد سلامة الركاب

قررت شركة فورد موتور كورب ثاني، أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة، استدعاء حوالي 420 ألف سيارة بسبب مشكلة في حزام الأمان يمكن أن تؤدي إلى إصابة الراكب بجراح في حال حدوث تصادم.

وذكرت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية في الولايات المتحدة في تقرير صدر مساء أمس الثلاثاء، أن عملية الاستدعاء تشمل مجموعة محددة من سيارات إكسبيدشن ولنكولن نافيجاتور طراز الفترة من 2018 إلى 2022.

تتعلق المشكلة بأحزمة الأمان التي قد تقفل فجأة، مما يمنعها من الانكماش أو التمدد. ويشير تقرير الإدارة الوطنية للسلامة المرورية إلى أن حزام الأمان الذي لا ينكمش أو يتمدد قد يسبب الإصابة في حال وقوع حادث. كما قد يتعرض الأفراد للإصابة في بعض الحالات إذا انكمش حزام الأمان بسرعة.

وذكر التقرير أن فورد موتور تلقت طلبي صيانة بالضمان وبلاغين ميدانيين مرتبطة بسبب الاستدعاء الأخير. كما أن الشركة تلقت إخطاراً بوقوع إصابة واحدة نتيجة لهذا الخلل.