إيليت القابضة تكشف عن افتتاح أكبر مركز خدمة لجيتورعالميًا

كشفت مجموعة إيليت القابضة، الشريك الحصري لعلامة جيتور في دولة الإمارات، عن أكبر مركز خدمة لجيتورعلى مستوى العالم، في خطوة تُعد محطة بارزة ضمن جهودها المستمرة لتعزيز شبكة خدمات ما بعد البيع وتجربة العملاء في مختلف أنحاء الدولة.



ويعكس هذا الإنجاز التزام مجموعة إيليت القابضة بتطوير كل مرحلة من مراحل تجربة التملك، من خلال تقديم سيارات عالية الجودة مدعومة بخدمات عالمية، وعناية متكاملة، وقيمة طويلة الأمد.



معيار جديد في خدمات ما بعد البيع



بصفته المركز الرئيسي لخدمات جيتور، يضع هذا المركز معيارًا جديدًا على المستويين المحلي والعالمي، إذ يُعد الأكبر من نوعه لجيتورعلى مستوى العالم. ويمتد على مساحة تبلغ 100,000 قدم مربع، وقد تم تصميمه ليكون وجهة متكاملة تقدم جميع الخدمات في مكان واحد، مع قدرة استيعابية تتراوح بين 250 إلى 300 مركبة يوميًا، بما يضمن كفاءة تشغيلية عالية دون المساس بجودة الخدمة.



ويضم المركز أحدث التقنيات، ويعمل به فريق من الفنيين المؤهلين ذوي الخبرة، مما يضمن أعلى مستويات الدقة والكفاءة الموثوقة في جميع أعمال الصيانة والخدمات للمركبات التي تم شراؤها عبر صالات عرض جيتور الرسمية.

استلهامًا من مفهوم “وجهتك لكل رحلة”، يتجاوز المركز كونه مركز خدمات تقليدي ليقدّم تجربة عملاء متكاملة. فمن صالات الانتظار الفاخرة والمرافق المصممة لتعزيز الراحة، إلى مركز صحي مجهز بالكامل، تم الاهتمام بكل تفصيل لتوفير أعلى مستويات الراحة والسهولة والثقة، بما يضمن تجربة صيانة سلسة ومتميزة.

وفي تعليقه على هذا الإطلاق، قال سام شمس الدين، المدير الإقليمي لخدمات ما بعد البيع – جيتور الإمارات:«يمثل هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرتنا نحو تقديم تجربة متكاملة في قطاع السيارات تمتد إلى ما بعد مرحلة الشراء. ومع إطلاق أكبر مركز خدمة لدينا، نواصل تعزيز منظومتنا لضمان أن تستند كل رحلة للعميل إلى الثقة، والشفافية، والقيمة طويلة الأمد.»



ويعزز هذا الإطلاق شبكة خدمات ما بعد البيع المتنامية لجيتور الإمارات، والتي تمتد عبر دبي وأبوظبي والعين وعجمان، بما يسهم في تحسين سهولة الوصول إلى الخدمات وزيادة الطاقة الاستيعابية على مستوى الدولة.



تعزيز قيمة طويلة الأمد وثقة العملاء



تواصل جيتور الإمارات ترسيخ ثقة العملاء من خلال باقة متكاملة من مزايا التملك تشمل ضمانًا يصل إلى مليون كيلومتر أو 10 سنوات، وخدمة المساعدة على الطريق، إلى جانب 3 سنوات أو 30,000 كيلومتر من الصيانة المجانية، بالإضافة إلى إمكانية الانضمام إلى نادي ملاك جيتور، الذي يُعد منصة حصرية تقدم تجارب مميزة وتعزز تفاعل العملاء مع العلامة.