إكسيد من الغرير تطلق أسطولها من السيارات الكهربائية والهجينة في الإمارات

احتفلت إكسيد، العلامة الفاخرة التابعة لمجموعة الغرير، بإطلاق طرازاتها الكهربائية والهجينة لأول مرة في دولة الإمارات خلال حفل حصري أقيم في سكاي دايف دبي بتاريخ 9 أبريل 2025. تأتي هذه الخطوة لتعزز موقع العلامة في مشهد التنقل المستدام، من خلال دمج التقنيات المبتكرة مع الأداء العالي لتقديم تجربة قيادة استثنائية.

EXLANTIX ET SUV – تعريف جديد للقيادة الكهربائية

تم تصميمها لتناسب من يبحث عن القوة والمرونة، حيث تجمع بين القيادة الكهربائية بالكامل وتقنية REEV (نطاق موسّع).

وتتميز بنظام تعليق هوائي ذكي، وتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 4.9 ثانية، ومقصورة متقدمة توفر راحة فائقة ومقاعد "انعدام الجاذبية"، إلى جانب أوامر صوتية باللغة العربية.

EXLANTIX ES – مستقبل الأداء والتصميم

سيارة سيدان كهربائية بتصميم جريء وانسيابي، مع معامل سحب هوائي منخفض 0.205Cd، وتسارع مذهل من 0 إلى 100 كم/س خلال 3.7 ثانية. تجمع بين الأناقة، الأداء الرياضي، وراحة القيادة، مع عجلة قيادة D الشكل وإطلالة رياضية حديثة بدون إطار للأبواب.

RX Plug-in Hybrid – التوازن بين القوة والكفاءة

تتميز RX الهجينة القابلة للشحن بتقنية Super Hybrid REEV، بمدى قيادة يتجاوز 1,300 كم، واستهلاك وقود منخفض يصل إلى 1.2 لتر لكل 100 كم. مزودة ببطارية CATL عالية الأمان ونظام تشخيص لحظي يستجيب خلال 2 ميلي ثانية في حال التصادم. كما تم تصميمها لتتحمل الظروف القاسية من -35° حتى 60° مئوية، مما يجعلها مثالية للطقس في الإمارات.

صالة عرض جديدة – طاقة جديدة

افتتحت إكسيد صالة عرضها الجديدة على كورنيش أبوظبي بتاريخ 9 أبريل 2025. وتتميز بتصميم مستقبلي وتجربة تفاعلية للعملاء، تشمل مستشارين رقميين وتشكيلة من منتجات إكسلانتكس.

وقال أوسكار ريفولي، الرئيس التنفيذي لشركة الغرير للسيارات. "هذا الإطلاق يتجاوز مجرد تقديم طرازات جديدة، بل هو بداية لمستقبل التنقل الكهربائي في المنطقة. مع تقنياتنا الحديثة والطرازات المتنوعة، وصالة العرض المتخصصة الأولى من نوعها في الدولة، نحن نرسم مستقبل القيادة الذكية".

مزايا ضمان حصرية:

تواصل إكسيد تقديم ضمان شامل لمدة 7 سنوات / 200,000 كم للسيارة، وتضيف ضماناً للبطارية لمدة 8 سنوات / 160,000 كم، بما يعزز ثقة العملاء في سيارات الطاقة الجديدة.

ندعو العملاء لزيارة صالات عرضنا:

● دبي: جولد دايموند بارك – مقابل محطة مترو إيكويتي، وطريق الاتحاد D74 – الخبيصي

● رأس الخيمة: شارع الشيخ راشد بن سعيد – مدينة صقر بن محمد

● أبوظبي: شارع الكورنيش – الخالدية، بجانب صالة العرض الرئيسية