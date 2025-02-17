معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية "EVIS أبوظبي" ينطلق 21 أبريل

يستعد معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية EVIS أبوظبي 2025 للانطلاق في نسخته الرابعة خلال الفترة من 21 إلى 23 أبريل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (ADNEC)، باعتباره الحدث الأبرز في منطقة الشرق الأوسط في مجال المركبات الكهربائية والتنقل المستدام، يواصل EVIS أبوظبي تعزيز مكانته كمنصة رئيسية تجمع بين كبار قادة القطاع، والمبتكرين، وصنّاع القرار. ويأتي ذلك بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، تأكيدًا على التزام الدولة بتعزيز حلول التنقل المستدام والطاقة النظيفة.

سيضم الحدث معرضًا ديناميكيًا ومؤتمرًا رفيع المستوى، مما يوفر فرصة مثالية لاستكشاف أحدث الابتكارات في قطاع التنقل الكهربائي. وسيكون المعرض بمثابة مركز للابتكار، حيث ستشارك أكبر الشركات العالمية وأبرز الشركات الناشئة بأحدث تقنياتها. كما ستوفر واحة التكنولوجيا (Tech Park) منصة فريدة للشركات الناشئة لعرض حلولها المبتكرة والتفاعل مع لجنة تحكيم من كبار خبراء الصناعة.

وبالتزامن مع المعرض، سيستضيف المؤتمر الممتد على مدى ثلاثة أيام مجموعة من أبرز الخبراء والمتحدثين العالميين، ومن بينهم الخبير الشهير روجر أتكينز، الذي سيقدم رؤى متعمقة حول أحدث الاتجاهات في صناعة النقل الكهربائي وتأثيرها على المستقبل.

وسيوفر الحدث للزوار فرصة تجربة أحدث الطرازات من المركبات الكهربائية من خلال منطقة تجربة القيادة الخارجية (Outdoor EV Test Drive)، حيث سيتمكنون من اختبار الأداء المتطور لهذه السيارات. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم منطقة "إي-سيركت"(E-Circuit Zone) لمحة مستقبلية عن الدراجات الكهربائية والسكوترات، مما يمنح الحضور تجربة عملية مباشرة حول تطور وسائل النقل الكهربائية.

وعن أهمية الحدث، صرّح المهندس ناصر علي البحري، المدير العام لـ نيرفانا للمعارض والمؤتمرات قائلاً: "يُعد EVIS أبوظبي 2025 الحدث الأهم لكل من يسعى ليكون جزءًا من سوق المركبات الكهربائية المزدهر في الإمارات. نحن في طليعة هذا التحول، وهذا الحدث يمثل منصة مثالية لالتقاء رواد القطاع ومناقشة الأفكار التي تشكل مستقبل التنقل المستدام. هذا أكثر من مجرد مؤتمر—إنه حركة تساهم في دفعنا نحو عالم أكثر استدامة."

كما أضاف هشام البحري، المدير التنفيذي لـ نيرفانا للمعارض والمؤتمرات: "ما يجعل EVIS أبوظبي 2025 متميزًا هو كونه منصة تجمع بين التكنولوجيا والتطبيقات العملية. سواء على الأرض، في الجو، أو في البحر، ستعرض هذه القمة أحدث الابتكارات التي تعيد تعريف مستقبل النقل. نحن نتطلع لاستضافة نخبة من الرواد والخبراء لمناقشة الحلول المستقبلية وتعزيز الاستدامة في القطاع."

وكجزء من فعاليات الحدث، تعود جوائز EVIS لتكريم الإنجازات الاستثنائية في قطاع المركبات الكهربائية. وستشمل الجوائز فئات مخصصة للشركات الناشئة والطلاب الجامعيين المتميزين، مما يسلط الضوء على الدور المهم للابتكار في دفع عجلة التقدم في هذا المجال.

مع استمرار دولة الإمارات في تقديم مبادرات ريادية لتحقيق الاستدامة، يمثل EVIS أبوظبي 2025 فرصة استثنائية للتواصل مع كبار الخبراء، والاطلاع على أحدث التقنيات، والمشاركة في مستقبل التنقل الكهربائي.