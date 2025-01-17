شركات هواتف تدخل سوق السيارات الكهربائية والـ «سكوتر» والأزياء لزيادة عوائدها        

شهدت أسواق التقنية العالمية دخول عدد من شركات التكنولوجيا الخاصة بإنتاج الهواتف الذكية إلى قطاعات مختلفة، أبرزها التنقل المستدام عبر طرح سيارات كهربائية وأجهزة «سكوتر كهربائي»، فيما اتجهت شركات تقنية أخرى إلى تصميم الأزياء والملابس، إلى جانب التوسع في إنتاج الإكسسوارات الذكية من نظارات وساعات، حتى إن بعض شركات التقنية بدأ إنتاج أجهزة منزلية ذكية.

يأتي ذلك في إطار عدم اعتماد شركات التقنية العالمية على إنتاج وبيع الهواتف الذكية والحواسب اللوحية والكمبيوتر فقط، بل اتجهت إلى مجالات تنافسية جديدة، مثل: السيارات والأجهزة المنزلية والمنتجات الخاصة بأسلوب الحياة الـ«لايف ستايل» لزيادة عوائدها بمعدلات أكبر، لاسيما في ظل زيادة حدة المنافسة في قطاع الهواتف الذكية.

«شاومي»

ومن أبرز الشركات التقنية التي تعمل بشكل موسع لدعم منافستها في قطاعات موازية لإنتاجها من الهواتف الذكية، شركة «شاومي» التقنية التي خصصت استثمارات بنحو 10 مليارات دولار في قطاع السيارات الكهربائية على مدار 10 سنوات، حيث طرحت سياراتها الكهربائية المدعمة بتقنيات ذكية تحت اسم «إس يو 7»، والتي أصبحت تعرض في العديد من معارض أسواق السيارات في دول عدة بالمنطقة والعالم.

كما توسعت الشركة في إنتاج أجهزة «السكوتر الكهربائي» بطرز وأحجام مختلفة في إطار مواكبة زيادة استخدام تلك الأجهزة في الإمارات والعديد من دول منطقة الخليج والعالم.

وإضافة إلى ذلك توسعت «شاومي» بطرح منتجات لأجهزة منزلية ذكية بدءاً من الشاشات التلفزيونية وحتى أجهزة القلايات الهوائية «الإير فراير»، فضلاً عن منتجات تسخين المياه أو ما يطلق عليها «الكاتيل»، علاوة على إنتاج أجهزة تنقية الهواء الخاصة بالمنازل، وإلكترونيات أخرى تستخدم في المطابخ.

«هواوي»

من جهتها، تحولت شركة «هواوي» التقنية المنتجة للهواتف الذكية إلى التوسع بمنتجاتها، لتطرح مركبات كهربائية من طرز مختلفة، منها «إيتو إم 7»، و«لوكسيد إس 7»، مع الإعلان عن خطط طموحة لمواكبة نمو الطلب على مركباتها الكهربائية المدعمة بتقنيات ذكية متطورة، والتي تأتي لتحول التنافسية في الشركة من إنتاج الهواتف الذكية وأجهزة دعم شبكات الاتصالات إلى مجالات أوسع مع كبرى شركات تصنيع السيارات الكهربائية في العالم. وطرحت الشركة أيضاً نظارات مدعمة بتنقيات ذكية، إضافة إلى ساعات ذكية تتناسب مع أسلوب الحياة الـ«لايف ستايل»، فضلاً عن إطلاقها أجهزة إلكترونية خاصة بالمنازل الذكية.

«نوثينج»

بدورها، تحولت شركة «نوثينج» التقنية العالمية، من مجرد إنتاج الهواتف الذكية وسماعات الأذن، إلى تصنيع ملابس مستوحاة من تصاميم أجهزة الشركة الإلكترونية، والمصممة لتبقى لفترات طويلة من الزمن، حيث تم عرض مجموعة أزياء «نوثينج» خلال موسم 2024 من أسبوع الموضة في دبي.

«أوبو»

وفي السياق ذاته، أكدت شركة «أوبو» التقنية المنتجة للهواتف الذكية، اهتمامها بقطاع السيارات الكهربائية، ووقعت أخيراً اتفاقية تعاون مع شركة «بي واي دي» للسيارات، في مجال تطوير التقنيات الذكية للسيارات الكهربائية، فيما تعمل على تنويع إنتاجها من الساعات الذكية وأجهزة «الراوتر» وسماعات الأذن بطرز مختلفة.

واعتبرت خبيرة التقنية، جيسي كيم، أن توسع عدد من شركات التقنية المنتجة للهواتف الذكية خلال الفترة الأخيرة، يأتي في إطار توجه على مستوى عالمي لزيادة العائدات وتنويع مصادر الدخل، لاسيما في ظل ارتفاع حدة المنافسة بقطاع إنتاج الهواتف الذكية.

. 10 مليارات دولار استثمارات خصصتها «شاومي» لقطاع السيارات الكهربائية على مدار 10 سنوات.