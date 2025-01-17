تحويل الزجاج الأمامي للسيارة «كاملاً» إلى شاشة عرض

أعلنت شركة «زايس»، المتخصصة في مجال البصريات، تطوير جيل جديد من شاشات «Head-up»، الذي يحول الزجاج الأمامي للسيارة إلى شاشة عرض عملاقة.

وأوضحت الشركة الألمانية أن النظام المبتكر «Holographic HUD»، الذي تم تطويره بالتعاون مع شركة «هيونداي Mobis» الكورية الجنوبية، يستخدم الزجاج الأمامي بالكامل لعرض محتوى المعلومات والترفيه، إضافة إلى المعلومات ذات الصلة بالقيادة وتعليمات الملاحة.

وأضافت زايس أن المحتويات المختلفة لا يمكن رؤيتها إلا من زوايا معينة، وهذا يعني أن السائق لا ينشغل بمحتوى الراكب الأمامي.

وقد يكتب النظام المبتكر «Holographic HUD» فصل النهاية لشاشات العرض الكبيرة، وبالتالي نهاية قمرة القيادة الكلاسيكية، لاسيما أنه يستهلك طاقة أقل مقارنة بحلول «LCD» الكلاسيكية.