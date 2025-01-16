نمو مبيعات سيارات رينو

أعلنت شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو اليوم الخميس نمو مبيعاتها خلال العام الماضي بنسبة 1.3% إلى 2.26 مليون سيارة بفضل طرح 10 طرز جديدة منها آر5-إي تك الكهربائية.

وقالت الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني إن مبيعات العلامة التجارية رينو زادت بنسبة 1.8% خلال العام الماضي إلى 1.58 مليون سيارة، رغم وقف إنتاج بعض الطرز الأقدم.

وزادت مبيعات رينو في السوق الأوروبية بنسبة 3.5% وفي البرازيل بنسبة 10.3% وفي كوريا الجنوبية بنسبة 81% سنويا.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى نمو مبيعات الشركة من سيارات ألباين الرياضية الفارهة بنسبة 5.9% إلى 4585 سيارة، في حين زادت مبيعات سيارات داتشيا بنسبة 2.7% إلى 676340 سيارة.

وزادت مبيعات رينو من السيارات الهجين خلال العام الماضي بسنبة 45% سنويا.

وفي نهاية ديسمبر الماضي غطت طلبات الحجز المسبق لسيارات رينو في أوروبا مبيعاتها المقدرة لحوالي شهرين.