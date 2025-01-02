تويوتا تعتزم عرض نموذجين للسيارة آر.أيه.في4 في معرض طوكيو للسيارات

تعتزم شركة صناعة السيارات اليابانية طوكيو تويوتا موتور كورب الكشف عن نموذجين من سيارتها المستمدة من أفلام الخيال العلمي تويوتا آر.أيه.في4 واحدا للسير داخل المدن والآخر للطرق الوعرة ، خلال الدورة القادمة لمعرض طوكيو للسيارات خلال الفترة من 10 إلى 12 يناير/كانون الثاني الماضي.

وأشار موقع "كار أند درايف" المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن النموذج الأول يحمل اسم آر.أيه.في4 دارك سايد بيرفورمانس.

وقالت تويوتا إنها استوحت السيارة من أفلام الخيال العلمي وألعاب الفيديو والرسوم المتحركة. كما أن المقطع الأمامي الجديد يمنحها مظهرًا يشبه السيارة الكهربائية مع شبكة درع تحتوي على رمز الاستجابة السريعة وبعض الأشكال الهندسية وشعار "تويوتا" الصغير في الزاوية السفلية. بدلاً من إضاءة الصمام الضوئي الثنائي البيضاء التقليدية، تنتقل تويوتا إلى توهج أزرق يشبه الإضاءة في أفلام الخيال العلمي مع مصابيح التشغيل النهارية والشبكة والفتحة الأمامية السفلية.

في الوقت نفسه يتم التأكيد على طابعها الرياضي على الطريق بشكل أكبر من خلال تصميم جناح عريض مربع الشكل في الأمام والخلف، إلى جانب عجلات كبيرة مطلية بلون مشابه للون الخارجي. ويمنح انخفاض السيارة آر.أيه.في4 مظهرا رياضيًا أكثر بكثير.

أما النموذج الثاني من السيارة الجديدة فمخصص للطرق الوعرة.

في الوقت نفسه تريد تويوتا تخفيض سقف التوقعات بإطلاق وصف "حزمة الحياة الخلوية" أو أوت دور لايف ستايل عليها، وهي مزودة بإطارات توي باك كاونتي لجميع التضاريس والتي تحيط ببعض العجلات المطلية باللون الأسود.

كما أن الارتفاع الطفيف يمنح آر.أيه.في المزيد من الابتعاد عن الأرض، ولكنها لا تحتوي على أي مصدات أمامية/خلفية .

ومع ذلك، فإن ما فعلته تويوتا هو استخدام شبكة فريدة من نوعها مع شعار تويوتا المعتاد مكتوبًا على تصميم يشبه قرص العسل السميك. كما تم تزويد السيارة برفارف حجز الطين ، وبعض أقواس العجلات الأكبر، وحزمة الرسومات السوداء، لمنحها مظهرًا أكثر مغامرة.