بدء التشغيل التجريبي للحافلات الكهربائية الحديثة في الإمارات والسعودية خلال صيف 2025

أعلنت شركة سويتش موبيليتي المحدودة، التابعة لشركة أشوك ليلاند والمملوكة لمجموعة هندوجا، أنها ستبدأ التشغيل التجريبي لحافلاتها الكهربائية الحديثة في الإمارات والسعودية خلال صيف 2025، مع خطة للإطلاق التجاري في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول الربع الرابع من العام المقبل.

وكشف رئيس مجلس إدارة شركة سويتش موبيليتي، ديراج هندوجا، عن إصدارين من منصات التنقل الكهربائية - سويتش EiV12 وسويتش E1- في الهند، اليوم، وقال إن الشركة تلقت العديد من الاستفسارات القوية بشأن هذه الحافلات من دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وسيتم عرض كل من سويتش EiV12 وسويتش E1 في دول مجلس التعاون الخليجي خلال صيف 2025. وسيتم تصنيع سويتش EiV12 في الهند بينما سيتم تصنيع سويتش E1 في المملكة المتحدة.

وقال هندوجا: "كلا الإصدارين لديهما إمكانات كبيرة في أسواق مجلس التعاون الخليجي، حيث تميل الحكومات في المنطقة إلى اختيار سويتش E1 المصممة للسوق الأوروبية، في حين ستثير سويتش EiV12 اهتمام القطاع الخاص في المنطقة".

وأضاف: "نعتزم تصنيع المركبات الكهربائية في مصنع أشوك ليلاند في رأس الخيمة بمجرد أن نصل إلى حجم كاف من الطلب".