"هيونداي موتور" تكشف عن روبوت يدعم القوة العضلية للعمال

كشفت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية "هيونداي موتور" عن جهاز روبوت جديد يمكن أن يرتديه عمال المصانع لزيادة كفاءة العمل وتقليل احتمالات إصابة العضلات والعظام.

وكشف مختبر الروبوتات التابع للشركة، والذي يتم تشغيله بالاشتراك مع شركة "كيا" التابعة لها، عن الجهاز الآلي الجديد، والذي أطلق عليه اسم "إكسبول شولدر" في مؤتمر للتكنولوجيا أقيم في "هيونداي موتور استوديو" في "جويانج"، شمال العاصمة الكورية الجنوبية سول.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أنه عند استخدام الجهاز في الأعمال التي تستلزم رفع الذراعين، يمكنه أن يساعد المستخدم في دعم عضلات ذراعه العلوية وتقليل العبء على الجهاز العضلي الهيكلي العلوي.

وقالت "هيونداي" إنه يمكن تقليل تحميل الثقل على الكتف بنسبة تصل إلى 60%، ومن العبء على نشاط العضلات بنسبة تصل إلى 30%؛ لتحسين جودة حياة العمال.

وصُنع الروبوت الجديد من مادة من مركبات الكربون والمواد المقاومة للاهتراء المستخدمة في السيارات الراقية، كما يمكن فصل وتركيب مكوناته، فضلا عن قابليتها للغسل. ويبلغ وزن الجهاز حوالي 9ر1 كيلوجرام، ويمكن تغيير حجمه ليتناسب مع مرتديه.

وقالت شركة "هيونداي" إنها تخطط لتطبيق الجهاز على أقسام الإنتاج والصيانة لديها وفي شركة "كيا"، وتوسيع نطاق المبيعات لاحقا لتشمل 27 شركة تابعة لمجموعة "هيونداي موتور" والشركات الخارجية، في حين تعتزم تسويق الجهاز في الأسواق الخارجية في عام 2026.