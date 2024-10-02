«زيكر الرستماني» تشارك في معرض «ويتيكس» للتكنولوجيا المستدامة والطاقة النظيفة في دبي

أعلنت شركة «زيكر عبدالواحد الرستماني» للسيارات الكهربائية، مشاركتها الأولى في معرض ويتيكس للتكنولوجيا المستدامة والطاقة النظيفة، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي من 1 إلى 3 أكتوبر 2024، وتنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، ليكون منصة رئيسية للابتكار المستدام في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الأربعاء أنها «تسلط خلال مشاركتها في المعرض، الضوء على رؤيتها لتعزيز تبني المركبات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تماشيًا مع أهداف الدولة للوصول إلى الحياد الكربوني».

كما سينضم مدير التنقل الكهربائي في مجموعة زيكر عبدالواحد الرستماني، روبرتو كولوتشي، إلى ندوة نقاشية تحت عنوان «التنمية الحضرية نحو مدن مستدامة وصالحة للعيش» لمشاركة رؤيته حول حلول السيارات الكهربائية التي تتكامل بسلاسة مع المباني الذكية والبنية التحتية للطاقة المتجددة. كما سينضم كولوتشي إلى جلسة «توجهات الابتكار في المرافق» في الثالث من أكتوبر لمناقشة أحدث الابتكارات في مجال السيارات الكهربائية، والبنية التحتية، وتكنولوجيا البطاريات، والتطورات ذات الصلة.

وتعرض زيكر عبدالواحد الرستماني، في منصة رقم 16 في قاعة الشيخ مكتوم، طرازين من سياراتها زيكر 001.