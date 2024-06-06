الشركة الصينية أومودا وجايكو تكشف عن سيارتين جديدتين من دبي

كشفت شركة أومودا وجايكو، الصينية عن مركبتين جديدتين OMODA C5 و JAECOO J7، خلال حفل أقيم يومي 5 و6 يونيو (أمس واليوم) في فندق ميليا ديزرت بالم في دبي وتم خلال اجراء اختبار قيادة للمركبتين في تضاريس مختلفة.

وقالت الشركة في بيان لها أن الاطلاق الرسمي للسيارتين سيكون في الربع الثالث من هذا العام، إلى جانب مجموعة من المركبات الأخرى.

من جهته، قال الرئيسُ التنفيذي لشركة السيارات العالمية أومودا وجايكو، شون شوو في حديث صحافي:" تُشكّل خططنا التوسعية الاستراتيجية في سوق الإمارات إنجازاً بارزاً في إطار مسيرة أومودا وجايكو، وتعكسُ جهودها وتطلعاتها نحو إعادةِ تحديدِ وصياغةِ مستقبل التنقل. ولقد حقق حدث اختبار القيادة هذا نجاحًا باهراً، وشكّل فرصة لتسليط الضوء على الابتكارات الرائدة والتكنولوجيا المتطورة التي تتميز بها مركباتنا OMODA C5 وJAECOO J7".

وأضاف شون "نتطلع إلى استقبال وخدمة المستهلكين في الربع الثالث من العام الجاري. نحن على ثقة بمكانة مركباتنا وجاذبيتها، والتي تأتي ثمرة دراسات واستطلاعات السوق الواسعة النطاق التي نجريها لضمان تقديم مركبات تحظى بصدى إيجابي، وتلبي متطلبات المستهلكين في الإمارات".

وكانت الشركة قد كشفت لأول مرة عن سيارتها الكهربائية OMODA E5 وسيارات الدفع الرباعي الهجينة ذات الطاقة المتجددة JAECOO J7 PHEV وJ8 PHEV في مؤتمرها البيئي، الذي عقد في مقرِها الرئيسي في ووهو بالصين خلال شهر مايو الماضي.