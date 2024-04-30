الصين تطلق أول نموذج كهربائي لسيارة «أومودا أي 5»

أطلقت شركة "أومودا وجايكو" الصينية العالمية المتخصصة بالمركبات رسمياً أول نموذج لسيارة "أومودا أي 5” OMODA E5 الكهربائية بالكامل بالإضافة إلى نماذج جايكو الهجينة الجديدة J7 PHEV وJ8 PHEV، وذلك من خلال معرض بكين للسيارات 2024 الذي أقيم في مركز الصين الدولي للمعارض.

وعرضت أومودا، أولى طرزها الكهربائية الخالصة وهي سيارة «أومودا أي 5» OMODA E5، التي تتميز التكنولوجيا الكهربائية، فيما جاءت جايكو ضمن عصر الطاقة المتجددة لسيارات الدفع الرباعي على الطرقات غير الممهدة والوعرة، من خلال إطلاق نماذج J7 PHEV و J8 PHEV.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة السيارات العالمية أومودا وجايكو، شون شوو في تصريح صحافي:«تشكل مشاركة أومودا وجايكو في معرض بكين الدولي للسيارات لعام 2024 خطوة بارزة وإنجازاً كبيراً في إطار مسيرة العلامة التجارية. ويشرفنا أن نقدم سياراتنا الجديدة في هذا المعرض المرموق».

وأضاف «يعكس حضورنا في المعرض التزامنا بالابتكار والتميز، ويعزز من مكانتنا الرائدة في مجال السيارات، حيث نواصل في جهودنا لإعادة تشكيل مستقبل التنقل في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط على نطاق أوسع من خلال سياراتنا الهجينة الكهربائية والجديدة التي تلبي تطلعات عملائنا. فلقد حققنا، وخلال عام واحد فقط، تطوراً بارزاً وأصبحنا إحدى أسرع العلامات التجارية للسيارات نمواً في العالم، ونحن نفخر بهذا الإنجاز البارز».