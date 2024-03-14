اطلاق سيارة "Zeekr" الكهربائية رسمياً في مركز دبي المالي

أعلنت مجموعة عبد الواحد الرستماني، عن الإطلاق الرسمي للعلامة التجارية Zeekr في الإمارات، الشركة العالمية لتكنولوجيا التنقل الكهربائي بالكامل التابعة لمجموعة جيلي القابضة.

وتم اطلاق طرازين من السيارات الكهربائية Zeekr 001 و Zeekr X ، لتلبية الطلب المتنامي على السيارات الكهربائية في السوق.

وجاء الاعلان عن الإطلاق الرسمي، خلال حفل أُقيم أخيراً في The Gate، في مركز دبي المالي العالمي.

وستتوفر مركبات Zeekr الكهربائية في صالات عرض المجموعة، المقرر افتتاحها في الروضات في أبوظبي وطريق الشيخ زايد في دبي، بحلول الربع الثاني من هذه السنة. في هذه الأثناء، يمكن اكتشاف هذين الطرازين في صالة العرض المؤقتة في مول الإمارات في دبي، من 11 مارس إلى 3 ابريل.

ويصل السعر المبدئي لطراز Zeekr 001 إلى226,900 درهم إماراتي، في حين يبلغ السعر المبدئي لطرازZeekr X 170,900 درهم إماراتي.

وقال الرئيس التنفيذي في مجموعة عبد الواحد الرستماني، ميشال عياط: "ملتزمون في المجموعة بدعم رؤية الامارات العربية المتحدة المتمثلة بالوصول إلى الاعتماد بنسبة 50% على السيارات الكهربائية بحلول عام 2050، وذلك بهدف المساهمة بنمو التنقل الأخضر في البلاد".

وقال مارس تشين، نائب رئيس Zeekr: "تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بفرص هائلة، وتسجل طلباً قوياً على السيارات الكهربائية المتميزة، بما ينسجم تماماً مع خطوة إطلاق Zeekr التي تأتي في التوقيت المناسب. وانطلاقاً من شراكتنا مع مجموعة عبد الواحد الرستماني وإمكانياتنا القوية وقيمنا المشتركة، نحن واثقون من قدرتنا على تحقيق مكانة لنا في سوق الإمارات العربية المتحدة. تتميز Zeekr بسجلٍ حافل يمتد لثلاث سنوات، شهدنا خلالها تسليم 220 ألف سيارة حول العالم وإجراء اختبارات حرارية صارمة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لذا نحن واثقون من نجاحنا في الحفاظ على موقعنا كشركة رائدة في قطاع السيارات الكهربائية المتميزة، التي سيختبرها سوق الإمارات".

تتميز سيارة Zeekr 001 الحاصلة على أربع جوائز غينيس ضمن فئة السيارات الكهربائية، ببطاريتها ذات الأداء القوي والسريع. وتوفر هذه المركبة المؤلفة من خمسة مقاعد ونظام فرامل كهربائي بالكامل، خدمات الشحن السريع لبطاريتها من 10 إلى 80 بالمئة خلال نصف ساعة فقط، كما تستطيع اجتياز 620 كيلومتر بشحن كامل، مع سرعة تسارع من 0 الى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.8 ثانية.

وتمتاز Zeekr X بقدرات شحن أكثر، حيث أن سيارة الدفع الرباعي الحضرية تحتاج فقط إلى نصف ساعة لشحن بطاريتها من 10 إلى 80 بالمئة. كما توفر نطاق تسارع مدهش يصل إلى 440 كيلومتر، مع سرعة تسارع من 0 الى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.8 ثانية.

تم تصميم هذين الطرازين في مركز البحوث والبيانات التابع لشركة Zeekr في السويد. وتتميز المركبتين المزودتين بشبكة خليوي داخل السيارة، بالأداء الوظيفي لخدمة ECALL. ويتمتع الطرازان بخدمة الاتصال بالإنترنت المجانية في السنة الأولى منذ عملية الشراء.