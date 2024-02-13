"ماكلارين ريسينج" تختار الشريك الرسمي للتغذية الرياضية لفريق "ماكلارين للفورمولا 1"

أعلنت ماكلارين ريسينج، اليوم عن اختيار شركة أوبتيموم نيوترشن، لتكون الشريك الرسمي للتغذية الرياضية لفريق ماكلارين للفورمولا 1 لموسم 2024 وما بعده. وتسعى الشراكة الجديدة إلى دعم سائقي فريق ماكلارين للفورمولا 1 والطاقم المساعد بما يضمن للفريق تقديم أفضل أداء ممكن طوال موسم 2024.

وستعمل أوبتيموم نيوترشن على دعم جميع أعضاء فريق ماكلارين للحفاظ على أعلى مستوياتهم، وبالتالي مواصلة الإنجازات التي حققها الفريق خلال موسم 2023، بما فيها تحطيم الرقم القياسي العالمي ضمن موسوعة غينيس لأسرع توقف صيانة، والذي أكمله الفريق خلال 1.80 ثانية خلال سباق جائزة قطر الكبرى. كما ستظهر علامة أوبتيموم نيوترشن على ملابس الطاقم المساعد، ومعدات الصيانة، وملابس سائقيّ فريق ماكلارين للفورمولا 1 لاندو نوريس وأوسكار بياستري.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مات دينينجتون، المدير التنفيذي للشراكات والمسرعات لدى ماكلارين ريسينج: "يسرنا الترحيب بعلامة أوبتيموم نيوترشن ضمن فريقنا. تتطلب بيئة عملنا أداءً عالياً طوال الوقت، ويشكل أفراد الفريق أبرز أصولنا، ما يعزز أهمية هذه الشراكة ودعم أوبتيموم نيوترشن لمساعينا المتواصلة نحو مزيد من التحسن والتميز في كل ما نقوم به".

من جانبه، قال كولين ويستكوت بيت، الرئيس التنفيذي العالمي لشؤون العلامة لدى جلانبيا العالمية للتغذية: "يسعدنا انضمام أوبتيموم نيوترشن، العلامة الموثوقة لدى جميع الرياضيين منذ أكثر من 35 عاماً، إلى فريق ماكلارين ريسينج بصفتها الشريك الرسمي للتغذية الرياضية. تحرص كلا ماكلارين وأوبتيموم نيوترشن على تحقيق أعلى مستويات الأداء البشري والتميز، ولذلك نتطلع للعمل سوياً وتحقيق أفضل النتائج خلال موسم الفورمولا 1 المقبل".