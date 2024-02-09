سيارة "زيكر" تنضم إلى عائلة مجموعة عبدالواحد الرستماني

أعلنت مجموعة عبد الواحد الرستماني، في بيان لها اليوم عن شراكتها مع "زيكر" ZEEKR، العلامة التجارية المتخصصة في صناعة المركبات الكهربائية والتابعة لشركة جيلي القابضة التي تملك مركز البحث والتطوير الخاص بها في نينغبو وهانغتشو وجوتنبرج وشنغهاي.

وستكون طرازات ZEEKR متاحة لاختبارات القيادة والحجوزات ابتداءً من شهر مارس المقبل في صالات عرض المجموعة في أبوظبي ودبي.

وقال الرئيس التنفيذي في مجموعة عبد الواحد الرستماني للسيارات، ميشال عياط: "تماشياً مع جهود الإمارات العربية المتحدة في اعتماد حلول التنقل المستدام، تؤكد مجموعة عبد الواحد الرستماني على التزامها التام بتقديم حلول تنقل ذات تكنولوجيا متقدمة، كما يكرس التعاون مع ZEEKR، إصرارنا على المساهمة في خارطة التنقل الأخضر في الدولة بتقديم منتجات عالمية مستوحاة من احتياجات قاعدة عملائنا المتنوعين".

وقال المدير الإقليمي لشركة ZEEKR الشرق الأوسط وأفريقيا وانغ (كانون) هاو: "تقدم ZEEKR تجربة سيارات كهربائية فريدة ومتطورة تقنياً، تجسد جوهر علامتنا التجارية وفلسفتها المتمثلة بشعار "تخيل ما هو أبعد". ونؤكد على التزامنا بمواءمة جهودنا وأنشطتنا مع أهداف حكومة الإمارات العربية المتحدة المتعلقة بالمركبات الكهربائية والتنقل الأخضر، ما يساهم بشكلٍ إيجابي في ممارسات النقل المستدامة في البلاد. وستساهم شراكتنا مع مجموعة عبد الواحد الرستماني في الإمارات العربية المتحدة في تعزيز مكانة ZEEKR حيث نقدم سيارات بتصميم مبتكر ومميز. وتعمل ZEEKR على إعادة تعريف وصياغة معايير السيارات كونها علامة تجارية رائدة للسيارات الكهربائية بالتعاون مع مجموعة عبد الواحد الرستماني، الذين يتمتعون بسجل حافل من النجاحات في تحديد احتياجات العملاء وتقديم تجربة استثنائية".

ومن المقرر أن توفر مجموعة عبد الواحد الرستماني طراز ZEEKR 001 وZEEKR X في مارس 2024.