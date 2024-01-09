"بي ام دبليو" تتجاوز التحديات وتسجل مبيعات قياسية العام الماضي

حققت شركة "بي ام دبليو" الألمانية للسيارات، نتائج مبيعات قياسية خلال العام الماضي، حيث تجاوزت مبيعاتها كل التوقعات وسجلت أرقاماً قياسية جديدة، وفق بيان أصدرته الشركة اليوم الثلاثاء.

وارتفعت المبيعات الدولية للشركة بنسبة 6%، وبلغ إجمالي عدد السيارات المباعة حوالي 2.55 مليون سيارة بعد أداء قوي في الربع الأخير من العام، فيما ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بشكل ملحوظ بنسبة 74%، حيث بلغ عدد السيارات الكهربائية المباعة 376 ألف سيارة.

وأشار عضو مجلس إدارة الشركة يوخن جولر، إلى أن هذا النجاح يؤكد نمو "بي ام دبليو" بوتيرة أسرع في قطاع السيارات الكهربائية، الذي بات يمثل 15% من إجمالي مبيعات المجموعة.

وتطمح "بي ام دبليو" في العام الحالي إلى بيع أكثر من نصف مليون سيارة كهربائية، بالإضافة إلى زيادة نسبة المبيعات الإجمالية بنحو 20%.

وشهدت الصين زيادة في المبيعات بنسبة 4.2%، وفي أوروبا بنسبة 5.7%، وفي الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 4.9%.

وتأثرت مبيعات الشركة في الفترة السابقة خلال عام 2022 والربع الأول من عام 2023 بسبب القيود الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والمشاكل اللوجستية، خاصة في السوق الصينية. لكن بعد هذه الفترة، شهدت المبيعات تحسنًا ملحوظاً.

وفي الربع الأول من عام 2023، ارتفعت المبيعات العالمية للشركة بنسبة 10%، حيث وصلت إلى 719 ألف سيارة.