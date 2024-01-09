فيرست موتورز.. أكبر صالة عرض للسيارات الفاخرة في دبي

في قلب دبي، حيث الفخامة والبذخ في كل مكان، هناك مكان خاص يضيف شيئاً جديداً ولامعاً إلى المدينة، وتشتهر دبي بناطحات السحاب التي حطمت الأرقام القياسية في العالم، والفنادق الفاخرة، والهندسة المعمارية المذهلة، ولكنها تتضمن أيضًا أفضل محبي السيارات في العالم.

ويمتد حب دبي لما هو استثنائي إلى شغفها بالسيارات الرياضية والسيارات الخارقة، حيث لا تعد كلمة “فارهة” مجرد كلمة، بل هي أسلوب حياة، وفي هذه المدينة المذهلة يوجد ”فيرست موتورز”، صالة العرض التي غيرت طريقة رؤية وعرض السيارات. وذلك لأن السيارات الفارهة شائعة في شوارع دبي، لكن السيارات “الخارقة” نادرة، ويتم تصنيعها بأعداد صغيرة جدًا و معرض “فيرست موتورز” يقدم لمحة فريدة عن عالم هذه “الآلات الخارقة”.

بدأت شركة “فيرست موتورز" منذ عامين فقط وسرعان ما أصبحت واحدة من أفضل الأماكن لشراء السيارات، وذلك بسبب أن ”فيرست موتورز” يؤمنون أن السيارات هي أكثر من مجرد آلات، بل أنها تجسيد للعاطفة والشغف وحب المغامرة.

الرؤية والرسالة للشركة

- شركة “فيرست موتورز” تقوم بتقديم تجربة شراء سيارات فاخرة لا مثيل لها، تتميز بخدمة استثنائية ومجموعة مختارة من السيارات عالية الجودة التي توضح وتميز مكانتها في عالم السيارات.

- شركة ”فيرست موتورز” تسعى إلى تجاوز الحدود لتصبح الوجهة العالمية الأولى لعشاق السيارات الفاخرة، وطموحهم هو إعادة تعريف معايير صناعة السيارات من خلال توفر مجموعة استثنائية وحصرية من هذه السيارات الخارقة.و تلتزم أيضاً الشركة بالخدمة الشخصية التي تتجاوز توقعات العملاء باستمرار، وتهدف دائماً إلى وضع معايير جديدة للتميز في عالم السيارات الفاخرة.

!!مجموعة سيارات بأكثر من 200.000.000 دولار

عندما تدخل إلى صالة عرض "فيرست موتورز"، فإن أول ما يلفت انتباهك مندهشاً هو أن مجموعة السيارات هناك ليست مجرد عرض؛ إنها شهادة على أرقى وأعظم الحرفية والهندسة التي يقدمها عالم السيارات.

كُوينيجسيج | Koenigsegg

(Koenigsegg Regera)

تُعد سيارة كوينيجسيج ريجيرا إنجازًا استثنائيًا في تصميم السيارات، وتتميز بإنتاج محدود يبلغ 80 وحدة فقط على مستوى العالم. ولزيادة تفردها، تبرز النسخة المعروضة في F1rst Motors باعتبارها النسخة الوحيدة التي وقعها كريستيان فون كونيجسيج، الرئيس التنفيذي للشركة. بالإضافة إلى توقيعها الفريد، تعد ريجيرا أعجوبة تكنولوجية، حيث تتميز بمحرك هجين مبتكر يجمع بين محرك V8 مزدوج التوربو والمحركات الكهربائية، مما يوفر قوة مذهلة تبلغ 1500 حصان. هذا المزيج من الفخامة والهندسة المتطورة يجعل من ريجيرا تحفة حقيقية، تُذهل عُشاق السيارات الخارقة ومُحبيها.

لامبورغيني | Lamborghini



(Lamborghini Veneno Roadster)

تعتبر لامبورغيني فينينو رودستر واحدة من أغلى سيارات لامبورغيني على الإطلاق. حظيت شركة "فريست موتورز" بشرف عرض سيارة فريدة من نوعها - وهي السيارة الوحيدة المصنوعة بالكامل من ألياف الكربون في العالم من هذا الإصدار، وهي تأتي بمحرك V12 سعة 6.5 لتر يولد قوة 750 حصانًا، فهي تحفة فنية من حيث التصميم والقوة.



(4-Lamborghini Countach LPI 800)

لامبورغيني كونتاش السيارة الشهيرة وهي إنتاج محدود يبلغ 112 قطعة فقط في العالم!

وقد باعت "فيرست موتورز" سيارة لامبورغيني كونتاش تتميز هذه القطعة الفنية كونتاش بمحرك V12 المعروف وتراث أسطورة لامبورغيني الحقيقي.



(Lamborghini Sian Roadster)

قدمت شركة F1rst Motors أيضًا سيارة لامبورغيني سيان رودستر، وهي واحدة من 19 سيارة فقط موجودة في العالم والوحيدة والحصرية بهذا اللون الأسود، مما يجعلها تحفة فنية فريدة من نوعها.

بوجاتي | Bugatti



(Bugatti divo)

حظيت شركة "فيرست موتورز" بشرف بيع Bugatti Divo وهي سيارة خارقة تعتبر واحدة من أغلى سيارات Bugattis على الإطلاق، مع وجود 40 قطعة فقط في العالم! تمثل سيارة Divo التفرد في أفضل حالاته.



(‏+Bugatti Chiron Super Sport 300)



ولقد باعت الشركة أيضاً

+300 Bugatti Chiron Super Sport

المعروفة بأنها أسرع سيارة في العالم مع إنتاج محدود بـ 30 سيارة فقط في العالم! تُعيد هذه السيارة تعريف حدود السرعة من جديد، فلقد حققت إنجازًا استثنائيًا بتجاوز 300 ميل في الساعة! لتضع معيارًا جديدًا في عالم السيارات الخارقة.



(Bugatti Chiron Pur Sport)

وعرضت الشركة أيضًا سيارة Bugatti Chiron Pur Sport وهي سيارة تعتبر أعجوبة هندسية وعملًا فنيًا. مع 60 وحدة فقط في العالم، تعتمد Chiron Pur Sport على التحكم والرشاقة والتركيز على تجربة القيادة الممتعة.

فيراري | Ferrari

ومن بين سيارات فيراري الاستثنائية التي وجدت منازل جديدة من خلال شركة "فيرست موتورز" نذكر بشكل خاص 5 سيارات حصرية من أشهر موديلات فيراري :

Ferrari 288 GTO - Ferrari F40 - Ferrari F50- Ferrari Enzo - Ferrari LaFerrari.

مرسيدس بنز | Mercedes Benz

تقدم شركة "فيرست موتورز" بكل فخر مجموعة واسعة ومذهلة من سيارات مرسيدس بنز، بما في ذلك الطرازات المرغوبة مثل AMG ONE، وAMG GT-R Speedlegend، وSLR 722s، وG-Classes، ومجموعة مختارة من إصدارات Maybach وBrabus.

ومن بين كنوز السيارات هذه، تبرز سيارة مرسيدس-بنز AMG SLS Black Series باعتبارها تحفة فنية حقيقية.

تُعد سيارة Mercedes Benz AMG SLS Black Series واحدة من 350 وحدة فقط على مستوى العالم، وهي توجد الآن في صالة العرض في "فيرست موتورز" ويعد طراز 2014 هذا الذي يتميز باللون الأزرق Designo Mystic Blue الحصري، هو الطراز الوحيد في العالم بهذا اللون مع عدم وجود كيلومترات ومتاحة للشراء، وتعد هذه السلسلة السوداء الأصلية مزيجًا نادرًا من الأداء والرفاهية، ويوجد تحت لونها المميز محرك V8 سعة 6.2 لتر مصنوع يدويًا، يدفع السيارة من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 3.5 ثانية فقط، وباعتبارها قطعة لا مثيل لها لهواة جمع السيارات، فإن هذه الآلة الاستثنائية تجسد التفرد والتميز في مجال السيارات، وتدعو المتحمسين لمشاهدة جاذبيتها التي لا مثيل لها في "فيرست موتورز".

ويُعد إدراج جميع السيارات المذهلة التي تجد منزلها في صالة عرض "فيرست موتورز" مُهمة صعبة فالتنوع والتفرد خارج نطاق هذه المقالة نحن ندعوك لاستكشاف موقع F1rst Motors الإلكتروني، حيث ستجد لمحة عن مجموعتها الاستثنائية، وهي عرض وتكريم لأكثر السيارات استثنائية في العالم.

خطة الشركة من الألف إلى الياء!

في "فيرست موتورز" وضعوا معايير عالية عندما يتعلق الأمر ببيع أفضل السيارات في العالم، وعملية البيع الخاصة بهم لا ترقى إلى مستوى تلك السمعة من فراغ.

ففي عام 2023، تم تحديد مشكلة بسيطة في خزان الوقود في سيارة Mercedes Benz G-class عند معالجة هذه المشكلة من خلال خدمات Mercedes Benz الرسمية، قد تستغرق عملية الإصلاح فترة ممتدة تصل إلى ثلاثة أشهر أو أكثر! ومع ذلك نجحت شركة "فيرست موتور" في حل المشكلة في أقل من شهر! يؤكد هذا التحول الرائع التزام "فيرست موتورز" بتجاوز معايير الجودة التي وضعتها حتى الفروع الرسمية لماركات السيارات الفاخرة.

ولك أن تتخيل أن عملية شراء السيارة مثيرة للإعجاب بنفس القدر!

ويتم تنفيذ كل خطوة إبتداءً من تسجيل السيارة وحتى إدارة التصدير إلى بلد آخر، بسرعة ملحوظة داخل حدود شركة "فيرست موتورز".

F1rst Motors تشتري السيارات أيضًا!

وتتضمن الشركة ما هو أكثر من مجرد البيع! فهي تشارك أيضًا في شراء السيارات، وذلك بفضل سنوات خبرتها واتصالاتها واسعة النطاق، تتواجد F1rst Motors في سوق السيارات الفائقة والسيارات الفخمة والسيارات الفارهة.

عندما يختار أصحاب السيارات البيع من خلال F1rst Motors فإنهم لا يقومون ببساطة بتسليم سياراتهم لانتظار المشتري! ولكن تعتني شركة F1rst Motors بكل سيارة، مما يضمن بقائها في أفضل حالاتها.

ويعمل فريق المبيعات المجهز بخبرة السوق بلا كلل لتأمين أفضل سعر ممكن لأصحاب هذه السيارات. عندما يعهد أصحاب السيارات إلى F1rst Motors بسياراتهم، فإنهم يختارون تجربة بيع خالية من المتاعب مع محترفين يفهمون حقًا قيمة استثماراتهم! ويتم الاحتفاظ بكل سيارة في حالة ممتازة، وجاهزة للفصل التالي.

ويعد الاستثمار في السيارات فرصة كبيرة، خاصة في دبي حيث السوق ضخم والطلب مرتفع. تتفهم شركة F1rst Motors هذا جيدًا وتستثمر في السيارات التي من المحتمل أن تكون مطلوبة.

إذا كنت تفكر في بدء استثمار فيمكن لشركة F1rst Motors مساعدتك في العثور على أفضل السيارات في حدود ميزانيتك لبدء مشروعك.

ففريق الخبراء الخاص بهم على استعداد لإرشادك في رحلة استثمارية واعدة.



علي باتشينو - الرئيس التنفيذي

يشغل السيد "علي باتشينو" منصب المؤسس والرئيس التنفيذي لمعرض F1rst Motors وهو يتمتع باحترافية عالية، وقد أحرز تقدمًا استراتيجيًا في عالم السيارات الفاخرة، مدعومًا بدرجتي الماجستير المزدوجتين في الدبلوماسية الدولية والأعمال الدولية، وكلاهما حصل عليهما في إنجلترا خلال عامين على رأس الشركة.

نجح "علي باتشينو" في تحويل F1rst Motors إلى واحدة من صالات عرض السيارات الفارهة الرائدة في العالم.

في F1rst Motors التزامنا هو أن نقدم لعملائنا الأفضل من حيث المنتجات والخدمات.

نحن نفخر بتقديم منتجات متميزة، ومن الضروري أيضًا بالنسبة لنا أن نقدم خدمة تتوافق مع هذا المعيار.



"يركز مبدأنا التوجيهي على إقامة علاقات قوية والحفاظ عليها من خلال الحديث الإيجابي الشفهي، نحن لا نبيع السيارات فحسب، بل نبيع الثقة شبكتنا القوية التي تمتد لعامين هي أغلى أصولنا، إن اتصالنا العميق بالعملاء يعيد الكثيرين لشراء سيارة أخرى.

الثقة والشبكة التي بنيناها بيننا وبين العملاء تجعلنا الوجهة المفضلة لهم دائما، وعندها يعرف العملاء أنهم لن يجدوا أسعارًا وخدمات أفضل في مكان آخر!"

- "علي باتشينو" الرئيس التنفيذي لشركة F1rst Motors

وسائل التواصل الاجتماعي

ومع وصول الشركة إلى 15 مليونًا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، رسخت F1rst Motors نفسها بقوة كقوة مثبتة ومعروفة في صناعة صالات عرض السيارات الفاخرة، هذا الوصول واسع النطاق ليس مجرد إحصائية! بل انها خير دليل على التزامهم بتقديم الجودة والتميز.

ومن خلال تغطيتها الواسعة لوسائل التواصل الاجتماعي، وضعت شركة F1rst Motors نفسها كوجهة مفضلة لعشاق السيارات الفاخرة في جميع أنحاء العالم، وهذا المدى يتجاوز مجرد الأرقام، فهو يتيح لهم إنشاء اتصال عميق مع جمهورهم وبناء الثقة بينهم.

متجر “F1rst Motors”

وضعت F1rst Motors معيارًا جديدًا في الصناعة من خلال إضافة “متجر F1rst Motors” وهو المكان الذي تتحقق فيه أحلامك في عالم السيارات.

تخيل أنك قادر على الوصول إلى سيارة أحلامك!

أو إذا كنت تمتلكها بالفعل، فلديك طريقة خاصة لعرضها، و متجر F1rst Motors هو المكان الذي تصبح فيه هذه الأحلام حقيقة!

ففي هذا المتجر ستكتشف عالمًا من الإبداعات الفنية المصممة لتجسيد جوهر السيارات التي تجدها في صالة عرض F1rst Motors. الأمر المذهل حقًا هو أن هذه ليست مجرد صور عادية! بل إنها أعمال فنية مرسومة رقمياً بالحاسوب عن طريق أشخاص محترفين، إن رسم كل لوحة هي عملية تستغرق حوالي 4-5 أيام وهو يتضمن تجميع ما يقرب من 4000 عنصر وجزء مختلف معًا لإضفاء الحيوية على جمال السيارة.

نحن ندعوك ليس فقط لاستكشاف معرض السيارات المثير للإعجاب في F1rst Motors ولكن أيضًا لتصفح المجموعة الجذابة من هذه اللوحات الرائعة.

يمكنك العثور عليها هنا :

https://shop.f1rstmotors.com/

حيث يمكنك التعبير عن شغفك بالسيارات بطريقة جديدة ومختلفة تمامًا.

Website: https://f1rstmotors.com/

Instagram: https://www.instagram.com/f1rstmotors/

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