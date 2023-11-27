معجزة تقنية تعيد تعريف القيادة الفاخرة أصبحت متوفرة الآن في الإمارات العربية المتحدة

تأتي سيارة TIGGO 8 PRO MAX من Chery مجهّزة بأحدث التقنيات التي تندمج بسلاسة في صلب القيادة الفاخرة، ما يرسّخ مكانتها باعتبارها المنتج الأبرز في مجموعة سيارات الدفع الرباعي التابعة للعلامة التجارية. تجسّد هذه التحفة الفنية، المصممة بدقة باستخدام تقنيات Chery الأساسية، من خلال دمج ميزات المقصورة الذكية، والطاقة عالية الكفاءة، وإعدادات السلامة الرائدة.

فور ركوب سيارة TIGGO 8 PRO MAX، تطالعكم شاشة مزدوجة مذهلة يبلغ قياسها 24.6 بوصة تأسر الأنظار. يساهم تصميم المركبة السلس والمتكامل، والهيكل المنحني، وميزة اللمس المتعدد، والتشغيل السلس في تمهيد الطريق نحو تجربة مستخدم مثالية. واستكمالًا لذلك، تساهم ميزة W-HUD في تعزيز سلامة المستخدمين وتركيزهم أثناء القيادة من خلال تزويدهم بمعلومات حيوية، مثل السرعة ونظام ADAS والملاحة وتفاصيل حول الهاتف.

لا تقتصر سيارة الدفع الرباعي هذه على توفير صور بزاوية 540 درجة لتحقيق رؤية شاملة للمساحات المحيطة فحسب، بل تقدّم أيضًا إمكانية الربط السلس بين السيارة والهاتف، من خلال نظامي CarPlay و Android Auto. لإجراء المكالمات وكتابة النصوص وتشغيل الموسيقى . كذلك، يساهم الشاحن اللاسلكي بقوة عالية تبلغ 50 واط الفريدة ضمن فئتها، بتسهيل عملية شحن الهاتف، في حين يمكن تعقّب حالة الشحن عبر شاشة التحكم المركزية التي توفّر أيضاً إشعارات مدروسة لتنبيه السائق في حال نسيان الهاتف في السيارة. كما تتيح ميزة التحكم الصوتي الذكي مستويات معزّزة من الراحة وترتقي بتجربة القيادة إلى أعلى المستويات، إذ تتيح للسائق إجراء المكالمات وتشغيل الموسيقى والتنقل باتباع أوامر صوتية بسيطة، الأمر الذي يقلل من عوامل التشتيت أثناء القيادة.

منذ تأسيسها، تلتزم شركة Chery التزامًا راسخًا بالتقدم التقني، مع التركيز بشكل أساسي على تطوير المحركات. تملك الشركة خمسة مراكز للبحث والتطوير وفريقًا عالميًا موهوبًا يضم أكثر من 10,000 شخص، وطاقم عمل أساسي من أكثر من 10 دول وشركات تصنيع سيارات معروفة، سمحت لها بالحصول على أكثر من 17,000 براءة اختراع. بفضل هذا السجل الحافل، تمكنت Chery من تصدّر قطاع تصدير السيارات الصينية لعقدين من الزمن، متجاوزة حتى العلامات التجارية الأوروبية والأمريكية الموجودة في الأسواق منذ قرن من الزمن.

في دراسة الجودة الأولية (IQS) التي تُصدرها شركة "J.D. Power" للعلامات التجارية الصينية لعام 2022، حصدت Chery المركز التاسع بين أهم العلامات التجارية للسيارات، فاستحوذت كلّ من طرازات TIGGO وARRIZO على المراكز الأولى ضمن فئات السوق التابعة لها. وتشمل الجوائز التي حازت عليها سيارة TIGGO 8 PRO MAX في عام 2022 جائزة "أفضل سيارة دفع رباعي SUV مزودة بتقنية متقدمة لهذا العام" في المملكة العربية السعودية، و"أفضل سيارة دفع رباعي SUV مبيعًا" في قطر، و"أفضل مركبة كروس أوفر متوسطة الحجم" في الفلبين.

وبفضل تجسيدها لجوهر "الفخامة التقنية"، حظيت سيارات TIGGO 8 PRO MAX بإقبال كثيف على مستوى العالم. ويالتزامن مع قيام Chery بتبني استراتيجية عالمية واسعة النطاق، من المقرر أن يتمّ طرح سيارة TIGGO 8 PRO MAX في المزيد من الأسواق، ما يتيح للمستخدمين التمتع بتجربة غامرة على صعيد التقنيات الذكية.

وتلتزم Chery، التي تعهدت إلى ترسيخ حضورها في سوق الإمارات العربية المتحدة، بتلبية الخيارات المفضلة والمميزة للمستهلكين المحليين من خلال تقديم سيارة تجمع بسلاسة بين التكنولوجيا المتقدمة والحرفية عالية الجودة والأداء المتميز. والنبأ السار هو أن سيارة TIGGO 8 PRO MAX ستصبح متاحة في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتبارًا من ديسمبر 2023، بما يتيح لعشاق السيارات والمستهلكين فرصة اختبار سيارات رباعية الدفع (SUVs) الرياضية متعددة الإستخدام التي تدمج بين التطور التقني والميزات الفاخرة. وبفضل أسعارها التنافسية التي تبدأ من 98,500 درهم إماراتي، تؤكد سيارة TIGGO 8 PRO MAX التزام Chery بتقديم تجربة قيادة متميزة والحرص على الوصول إلى مجموعة واسعة من المستهلكين.

للمزيد من المعلومات واستكشاف الميزات المذهلة لطرازات سيارات TIGGO 8 PRO MAX، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.cheryuae.com