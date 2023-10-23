نصائح ذهبية للتعامل مع بطارية السيارة الكهربائية

تعتبر البطارية أهم وأغلى مكون بالسيارة الكهربائية، كما أن حالتها الجيدة على مدار عمرها الافتراضي يضمن الحصول على أعلى معدل أداء ومدى سير ممكنين.

وتكمن المشكلة مع البطارية في ارتفاع تكاليف إصلاحها، ومن ثم إعادة الشراء، لذا فإن بعض الشركات تقدم بديلا للإيجار أو الاستبدال.

وأوضح خبير السيارات الألماني، ماتياس فوجت، إن بطاريات السيارات الكهربائية أثبتت اعتمادية كبيرة، فضلا عن أن بعض الشركات تتيح ضمانات كبيرة قد تصل إلى ثمانية سنوات أو 160 ألف كلم.

وعلى عكس بطاريات الليثيوم أيون في الهواتف الذكية، فإن السيارات الكهربائية لديها نظام ذكي لإدارة البطارية، والذي يقيس درجة الحرارة والجهد ويضمن عملها في درجة الحرارة المناسبة لعدم إهدار الطاقة.

شهادة الحالة الصحية

ينصح الخبراء، المقبلين على شراء البطاريات بالتأكد من مناسبتها للسيارة والالتزام بتعليمات التشغيل وفترات الخدمة وتحديث البرامج وحالتها، والتي تبينها ما يعرف "بشهادة الحالة الصحية" (SoH)، فضلا عن معرفة دورات الشحن والنسبة المئوية لحالتها، مع العلم بأن البطارية الجديدة تكون عند 100%، ثم تتناقص مع الوقت ومع دورات الشحن.

وقال خبير السيارات الألماني، ينس دراله، إنه على الرغم من أن جميع الشهادات لا تقدم معلومات صحيحة حول حالة البطارية، إلا أنها على الأقل تقدم إرشادا توجيهيا حول حالة البطارية بوجه عام.

وأوصى الخبراء ببعض الإجراءات للحفاظ على حالة البطارية والوصول بها إلى أطول فترة خدمة ممكنة.

وتشمل هذه الإجراءات عمليات الشحن وسلوك القيادة والطقس، الذي توجد به السيارة.

الشحن السليم

تعتبر عملية الشحن الصحيحة من أهم الإجراءات، التي يمكن من خلالها الوصول بالبطارية لعمر أطول.

وينصح الخبراء بأن تظل البطارية دائما بين 20 و80%، وذلك عن طريق الضبط في التطبيق الخاص بعملية الشحن.

ويوصى لمن يرغبون في الحصول على 100% للرحلات الطويلة على سبيل المثال بالانطلاق بالسيارة فور انتهاء عملية الشحن.

وعند ترك السيارة لعدة أيام يجب التأكد من عدم تفريغ البطارية بالكامل وأن تبقى عند مستوى 10 إلى 20%.

وأوضح الخبراء أن البطارية يفرغ شحنها بمرور الوقت، الأمر الذي سيترتب عليه تفريغ عميق للشحن، وهو ما يضر بالبطارية.

وبشكل أدق ينصح الخبراء عند ترك السيارة الكهربائية لفترة طويلة بأن تكون البطارية بين 30 و70%.

نوع تيار الشحن

وأفاد الخبراء، بأن التيار المتردد يعد أفضل من التيار المستمر؛ لأنه يحمي البطارية، لكنه أبطأ في عملية الشحن.

وهنا يتعين عند شحن السيارة تجنب محطات الشحن السريع وعدم اللجوء لها إلا في الضرورة.

سلوك القيادة

وذكر الخبراء، أن سلوك القيادة المعتدل مع تجنب مناورات التسارع الشديدة يحمي البطارية ويزيد من عمرها الافتراضي، كما يفضل تجنب الرحلات الطويلة للغاية.

درجة الحرارة المناسبة

بشكل عام تعمل البطاريات بشكل جيد في درجات الحرارة المعتدلة؛ لذا ينبغي صف السيارة في الأيام الحارة في الظل، وفي الشتاء في المرآب، مع مراعاة أن تتم علمية الشحن مباشرة بعد الرحلة عندما تكون البطارية دافئة.

ويوصي الخبراء بشراء السيارة الكهربائية، التي تكون بطاريتها مخصصة من حيث التصميم لأجواء كل بلد؛ فعلى سبيل المثال تختلف البطاريات المخصصة للدول الأوروبية عن تلك المخصصة للدول الإفريقية والآسيوية الحارة.