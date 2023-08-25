"شيري "تكشف النقاب عن سيارة TIGGO 8 Pro Max 2024

في وقت سابق من هذا العام، طرحت شركة CHERY خلال معرض شانغهاي للسيارات TIGGO 8 Pro Max - 2024 الجديدة كلياً، وهي سيارة دفع رباعي متوسطة الحجم تجمع بتناغم بين الأداء والسلامة وتجربة القيادة الفاخرة.

وقد صُمّمت سيارة TIGGO 8 Pro Max باستخدام منصة T1X المبتكرة من CHERY مع إسهامات تعاونية من شركتي "بوش" و"بنتلر" المشهورتين عالمياً؛ لتبرز كتحفة فنية في عالم السيارات.

ومن المقرّر أن يتوفر هذا الطراز الجديد كلياً في الدولة في الربع الأخير من عام 2023، كجزء من التزام CHERY الثابت بتزويد السوق بسيارات استثنائية. و

قد أصدرت الشركة بياناً رسمياً علّقت فيه بالقول، "إنّ إقبال المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط على سيارات CHERY آخذ في الازدياد، مع الاعتراف بالتصميم المستقبلي للعلامة التجارية وبتقدّمها التكنولوجي، وإنّ التوقعات المستقبلية لسوق منطقة الشرق الأوسط واعدة للغاية".

وتكمن قوّة السيارة تحت هيكلها القويّ، مع محرّك TGDI2.0 الذي اختير كواحد من "أفضل عشرة محرّكات في الصين".

ويرافق هذا المحرك القويّ، الذي يولّد طاقة مذهلة تبلغ 254 حصاناً مع عزم دوران أقصى قدره 390 نيوتن متر، كفاءة ملحوظة في استهلاك الوقود تبلغ 7.39 لتراً لكل 100 كيلومتر. ويؤدي دمج ناقل الحركة عالي الكفاءة 7DCT إلى رفع مستوى الأداء بشكل أكبر، ما يسمح لـسيارة TIGGO 8 Pro Max بالتسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في غضون 7 ثوانٍ فقط.

هذا وتضع TIGGO 8 Pro Max التي تتميز بمرونتها وقدرتها على التكيّف مع مختلف الظروف، معايير جديدة مع نظام الدفع الرباعي الذكي الخاص بها - نظام All Scene 4WD من CHERY للتحكم الذكي. ويوفرّ هذا النظام المتطور، المجهّز بـ6 أوضاع قيادة تتراوح بين الوضع الاقتصادي والوضع الرياضي والقيادة على الطرق الموحلة وفي الصحراء وعلى الثلج، للمستخدمين، تنوعاً منقطع النظير. ويمكّن الانتقال السريع بين هذه الأوضاع السائقين من التغلب على تضاريس متنوعة والانطلاق في رحلاتهم بثقة تامة.

أمّا في ما يتعلّق بخاصية السلامة التي تشكل أولوية في التصميم، فهي ما يميّز سيارة TIGGO 8 Pro Max. فقد تمّ تعزيز السلامة الهيكلية بشكل كبير باستخدام ما يزيد عن 80 في المائة من الفولاذ العالي المقاومة، ودمج فولاذ "بنتلر" العالي التشكيل بالحرارة الذي يتميز بقوة إنتاج تبلغ ≤ 1500 ميجا باسكال. ولتعزيز قدرتها في مجال السلامة، جُهّزت TIGGO 8 Pro Max بنظام الثبات الإلكتروني ESP 9.3 من "بوش" وأحزمة أمان ذات شدّادات، كميزات معيارية.

تجدر الإشارة إلى أنّ TIGGO 8 Pro Max مزوّدة بنظام مساعدة السائق المتطور (ADAS) الذي يقوم بالتنسيق بين 16 وظيفة مساعدة ذكية أثناء القيادة. ومن نظام تثبيت السرعة التكيفي (ACC) إلى نظام الفرملة الطارئة (AEB) ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار (LKA)، تعمل هذه المجموعة الشاملة على رفع مستوى التحكم في السيارة والسلامة على حدّ سواء. بشكل أساسي، توفر هذه المجموعة راحة البال للسائق وتضمن له مستوى استثنائياً من السلامة في حال حدوث الاصطدام أو لدى محاولة تجنبه.

تعيد سيارة TIGGO 8 Pro Max 2024 من CHERY تشكيل مشهد سيارات الدفع الرباعي لتوفر تناغماً بين القوة والسلامة وتجربة القيادة الاستثنائية. وهي تجسّد رمزاً للابتكار والهندسة والبراعة في عالم السيارات.